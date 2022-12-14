شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستثمر أكثر من 100 مليار دولار فى اليابان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل إنها استثمرت أكثر من 100 مليار دولار فى شبكة التوريد اليابانية الخاصة بها على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث قام الرئيس التنفيذى تيم كوك بزيارة مركز صناعة أشباه الموصلات فى البلاد.

وقال كوك فى تغريدة إنه زار محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان ، موطن العديد من مصانع أشباه الموصلات وشركات التكنولوجيا الرائدة ، بما في ذلك مصنع تحت الإنشاء من قبل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).

وفي بيان ، قالت شركة آبل إنها عززت إنفاقها على الموردين في اليابان بأكثر من 30٪ منذ عام 2019 ، مع شبكة تغطي ما يقرب من 1000 شركة ، من الشركات متعددة الجنسيات إلى الشركات التي تديرها العائلات.

ووصفت شركة Sony Group Corp بأنها واحدة من أكبر مورديها في اليابان لتوفير مستشعرات الكاميرا لمنتجات أيفون، مع الإشارة أيضًا إلى الشركات المتوسطة والصغيرة بما في ذلك شركة المنسوجات Inoue Ribbon Industry Co وشركة تصنيع القوالب Shincron Co كشريكين.

وقالت أبل إن 29 مورداً يابانياً التزموا بالتحول إلى الطاقة المتجددة للشركات المرتبطة بـأبل بحلول عام 2030 ، بما في ذلك Sony و Murata Manufacturing Co و Keiwa Inc و Fujikura و Sumitomo Electric Industries.