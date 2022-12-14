شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة iPhone 14 Emergency SOS فى فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Apple ميزة القمر الصناعى iPhone 14 Emergency SOS ، وقامت بتوسيع نطاق ميزة القمر الصناعي لتشمل فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة بعد إطلاقها فى وكندا الولايات المتحدة.

تحتوى أجهزة iPhone الجديدة على اتصال قمر صناعي مدمج يمكن للأشخاص استخدامه لإرسال رسائل طوارئ SOS فى الأماكن التى لا تتوفر فيها إشارة خلوية، الخدمة متاحة لجميع مستخدمى iPhone 14 على iOS 16.1 فى البلدان المدعومة وهى مجانية لمدة عامين بعد الشراء، وفقاً لموقع engadget.

قال غاري ماتشادو، الرئيس التنفيذي لجمعية أرقام الطوارئ الأوروبية: "هذا يعني أن العديد من الأشخاص سيكونون قادرين على الاتصال بالرقم 112 عندما لا يكون لديهم تغطية للهاتف المحمول ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة، ونحن على ثقة من أن هذا سينقذ العديد من الأرواح ويقدم مساعدة كبيرة لخدمات الطوارئ التي تتعامل مع عمليات الإنقاذ المعقدة للغاية في كثير من الأحيان".

يتم تنشيط الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي عن طريق الضغط لفترة طويلة على زري الطاقة ومستوى الصوت، أو الضغط بسرعة على زر الطاقة خمس مرات، ترشدك الواجهة إلى أفضل اتجاه لتوجيه iPhone الخاص بك للحصول على أفضل إشارة بمجرد الاتصال، ويمكنك فتح واجهة رسائل مع مزودي خدمة الطوارئ، وسيقوم الهاتف أيضًا بإبلاغ موقعك.

يمكنك أيضًا مشاركة موقعك مع أفراد العائلة في غير حالات الطوارئ باستخدام تطبيق Find My، حيث يفتح المستخدمون ببساطة علامة التبويب "أنا"، ثم مرر سريعًا لرؤية موقعي عبر القمر الصناعي، ثم اضغط فوق "إرسال موقعي"، هناك أيضاً وضعًا تجريبيًا يتيح لك التدرب على استخدام Emergency SOS حتى تتمكن من التصرف بسرعة في حالة ظهور حالة طوارئ حقيقية.

يمكن أن تكون هذه الميزة بمثابة هبة من السماء للمتنزهين وغيرهم ممن فقدوا في جبال الألب أو في أجزاء نائية أخرى من أوروبا، وقالت شركة آبل إن الدعم لمزيد من البلدان سيصل العام المقبل.