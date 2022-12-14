شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تمنع شخص ما من متابعتك على إنستجرام دون علمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر لك تطبيق مشاركة الصور إنستجرام العديد من خيارات الخصوصية، بما في ذلك حظر حساب أي مستخدم وأكتمه أوتقييده، حيث توفر هذه الخيارات الثلاثة ميزات مختلفة لمراقبة خصوصيتك عبر الإنترنت على مواقع الشبكات الاجتماعية، ومع ذلك، يختلف التقييد عن الحظر لأنه يمنح المستخدم وصولاً محدودًا إلى ملف التعريف الخاص بك.





ماذا يحدث عندما تقوم بتقييد حساب على انستجراملن يتمكن المستخدم المقيد من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أو عندما تقرأ رسائله، لن يتم إخطارك بأي تعليقات أخرى من هذا الشخص في المستقبل، ويمكنك أنت والمستخدم المقيد فقط رؤية تعليقاتهم الجديدة على مشاركاتك، ولا تقلق، فلن يتم إعلام المستخدم عند تقييده، ويمكنك اتباع هذه الطرق الأربع لتقييد مستخدم إنستجرام.





تقييد شخص ما من خلال الإعدادات1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي الصغيرة ، المتوفرة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتوفرة في أعلى يمين الشاشة.

4. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

5. اضغط على خيار الخصوصية.

6.ضمن علامة التبويب الاتصالات ، انتقل إلى خيار الحسابات المقيدة.

7. اضغط على زر متابعة.

8. عندما تجد الحساب الذي تريد تقييده من قائمة البحث ، انقر فوق علامة الاختيار تقييد المتاحة بجوار اسم المستخدم الخاص بهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك النقر فوق علامة الاختيار Unrestrict لإلغاء تقييد شخص ما.