شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: Twitter Basic Blue يخفض الإعلانات بمقدار النصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد إيلون ماسك مالك تويتر، أن النسخة الأساسية من Twitter Blue، ستحتوي على نصف عدد الإعلانات، كما ستقدم منصة التواصل الاجتماعى "مستوى أعلى" بدون إعلانات بحلول العام المقبل، لكن لم يكشف ماسك عن مزيد من التفاصيل.

وأعادت الشركة تمكين علامة Twitter Blue في وقت سابق أمس، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضى أن حسابات الأفراد ستحصل على علامة توثيق باللون أزرق، بينما ستشير علامات الاختيار الذهبية والرمادية إلى الحسابات التجارية والحكومية.

وسيكون سعر الاشتراك الشهرى 8 دولارات على الويب و11 دولارًا على أجهزة Apple، على التوالى، ويكسب موقع تويتر ما يقرب من 90% من عائداته من بيع الإعلانات الرقمية، وعزا ماسك مؤخرًا "الانخفاض الهائل فى الإيرادات" إلى منظمات الحقوق المدنية التى ضغطت على العلامات التجارية لإيقاف إعلاناتها على تويتر مؤقتًا.