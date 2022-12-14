شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم مؤسس شركة FTX بـ "الاحتيال على المستثمرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى سام بانكمان فريد، الشريك المؤسس لشركة FTX بـ "الاحتيال على المستثمرين، بعد إلقاء القبض عليه في جزر الباهاما، وتزعم أن Bankman-Fried "أخفى تحويله لأموال عملاء FTX إلى شركة تداول العملات المشفرة Alameda Research، بينما جمع أكثر من 1.8 مليون دولار من المستثمرين".

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا عن اتهامات ضد Bankman-Fried في إجراءات موازية، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، وفقاً لموقع engadget.

قال رئيس SEC Gary Gensler: "نحن نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة، والاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد Bankman-Fried هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا".

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه منذ مايو 2019 على الأقل، جمعت FTX 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم، بما في ذلك 1.1 مليار دولار من 90 مستثمرًا أمريكيًا فقط، وقام Bankman-Fried بتدبير عملية احتيال لإخفاء تحويل أموال العملاء إلى صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة Alameda Research.

وأضاف المفوض أن هذا الصندوق حظي بمعاملة خاصة، "بما في ذلك" حد ائتماني "غير محدود ممول من قبل عملاء المنصة وإعفاء ألاميدا من بعض إجراءات تخفيف مخاطر FTX الرئيسية".

كان من المقرر أن يدلي Bankman-Fried بشهادته اليوم الثلاثاء في الكونجرس، ولكن هذا قد لا يحدث الآن، في مسودة نص شهادته اطلعت عليها مجلة فوربس، كان سيقودها بالقول "لقد انتهكت"، متبوعة بسلسلة من التعليقات المفاجئة.

وتشمل هذه الإشارة إلى أن FTX لم يكن لديها فريق إدارة مخاطر، واتهام الرئيس التنفيذي لشركة Binance بتنظيم حملة علاقات عامة سلبية لإسقاط FTX، وذكر أن المستشار العام للولايات المتحدة سارع Bankman-Fried لتقديم طلب الفصل 11.

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية، بما في ذلك منع Bankman-Fried من التعاملات في الأوراق المالية في المستقبل، ومصادرة المكاسب غير المشروعة المزعومة، وعقوبة مدنية.