تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لتسوية مخاوف الاتحاد الأوروبى المتعلقة بمكافحة الاحتكار حول Teams

القاهرة - سامية سيد - تسعى مايكروسوفت إلى مواجهة مخاوف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار بشأن ممارساتها التجارية التي أثارتها شكوى من تطبيق Slack للمراسلة فى مساحة العمل في Salesforce ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وهذه الخطوة ، التي قد تمنع فتح تحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار ، تؤكد مرة أخرى تفضيل مايكروسوفت الجديد لحل المشكلات مع المنظمين بدلاً من المبارزة معهم كما فعلت في العقد الماضي، ووجدت مايكروسوفت نفسها في مرمى نيران المفوضية الأوروبية مرة أخرى العام الماضي بعد أن زعمت شركة Slack أن عملاق البرمجيات الأمريكي قد قام بشكل غير عادل بدمج الدردشة في مكان العمل وتطبيقات الفيديو Teams في منتج Office الخاص به.

وقدمت مايكروسوفت Teams في عام 2017 ، بهدف الحصول على شريحة من سوق التعاون في مكان العمل سريع النمو والمربح، وقال أحد الأشخاص إنه قدم عرضًا أوليًا بتقديم تنازلات لمحاولة تهدئة مخاوف جهات إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وامتنعت شركة مايكروسوفت ، التي تعرضت لغرامات الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في العقد السابق لقضايا تنطوي على ما يسمى بالربط وممارسات أخرى ، عن التعليق، وقالت الشركة سابقًا إنها أنشأت Teams للجمع بين القدرة على التعاون مع القدرة على الاتصال عبر الفيديو وأنها اكتسبت شعبية خلال جائحة COVID-19 بينما عانت Slack من عدم وجود مؤتمرات الفيديو.

وقالت "كما تعلمون ، فإن تقييم الشكوى جار ، لذا لا يمكننا التعليق أكثر"، وأرسلت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي استبيانات ، وهي الدفعة الثانية ، إلى منافسيها في أكتوبر ، وطلبت مزيدًا من التفاصيل حول قابلية التشغيل البيني وممارسات التجميع لمايكروسوفت، مما يشير إلى أنها قد تمهد الطريق لإجراء تحقيق رسمي ، حسبما قال أشخاص آخرون مطلعون على الأمر لرويترز الشهر الماضي.

وتعد مايكروسوفت أيضًا هدفًا للعديد من شكاوى مكافحة الاحتكار المتعلقة بالحوسبة السحابية الخاصة بها وشكاوى أخرى تتعلق بتجميع OneDrive مع Windows.