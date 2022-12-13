شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحل المجموعة الاستشارية للثقة فى تويتر عبر البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل إيلون ماسك مجلس الثقة والأمان الخاص بتويتر، وهو عبارة عن مجموعة استشارية مكونة من حوالي 100 منظمة مدنية وحقوقية مستقلة ومنظمات أخرى أنشأتها الشركة في عام 2016 للتصدي لخطاب الكراهية واستغلال الأطفال والانتحار وإيذاء النفس والمشكلات الأخرى على المنصة.

كان من المقرر أن يجتمع المجلس مع ممثلي تويتر ليلة الاثنين الماضي، ولكن تويتر أبلغ المجموعة عبر البريد الإلكتروني أنها سيتم حلها قبل وقت قصير من موعد الاجتماع، وفقًا لعدة أعضاء، وفقاً لموقع gadgets360.

تحدث أعضاء المجلس، الذين قدموا صورًا للبريد الإلكتروني من تويتر إلى The Associated Press، بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف من الانتقام، حيث جاء في الرسالة الإلكترونية أن تويتر كان "يعيد تقييم أفضل السبل لتقديم رؤى خارجية" وأن المجلس "ليس أفضل هيكل للقيام بذلك".

قال البريد الإلكتروني، الذي تم توقيعه باسم "Twitter"، "إن عملنا لجعل Twitter مكانًا آمنًا ومفيدًا سوف يتحرك بشكل أسرع وأكثر قوة من أي وقت مضى، وسنواصل الترحيب بأفكارك للمضي قدمًا حول كيفية تحقيق هذا الهدف".

قدمت المجموعة التطوعية الخبرة والتوجيهات حول كيفية قيام تويتر بمكافحة الكراهية والمضايقات والأضرار الأخرى بشكل أفضل، ولكن لم يكن لديها أي سلطة لاتخاذ القرار ولم تراجع نزاعات محتوى معينة، بعد فترة وجيزة من شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر، قال ماسك إنه سيشكل "مجلس تعديل المحتوى" الجديد للمساعدة في اتخاذ قرارات مهمة لكنه غير رأيه لاحقًا.

قال عضو المجلس أليكس هولمز على تويتر: "كان مجلس الثقة والأمان في تويتر عبارة عن مجموعة من المتطوعين الذين تخلوا عن وقتهم على مدى سنوات عديدة عندما استشارهم موظفو تويتر لتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من الأضرار وقضايا السلامة عبر الإنترنت".