شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تبدأ فى الظهور عالميا على خدمة تويتر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تويتر عن بدء طرح ملاحظات المجتمع لجميع مستخدميها على مستوى العالم، كانت الميزة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Birdwatch ، قد ظهرت لأول مرة في عام 2021 في عهد الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي كوسيلة لموقع التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة.

وتتخذ Community Notes نهجًا يعتمد على مصادر الجمهور لفضح التغريدات المضللة. يمكن للمنسقين الذين هم جزء من البرنامج إلحاق ملاحظات بالتغريدات لإضافة "سياق".

ويمكن للمستخدمين العاديين بعد ذلك التصويت على ما إذا كانوا يجدون السياق "مفيدًا".

وقبل اليوم كان بإمكان الأفراد فقط في الولايات المتحدة رؤية الملاحظات حسبما نقل موقع Engadget.

ويقول تويتر إنه سيبدأ في إضافة مساهمين من مناطق أخرى قريبًا.

وضع مالك الشركة الحالي إيلون ماسك موقع Community Notes كعنصر حاسم في رؤيته "Twitter 2.0" ، مدعيًا أن الميزة ستكون "أداة لتغيير قواعد اللعبة لتحسين الدقة على Twitter.

ومع ذلك كما هو الحال مع أي ميزة من مصادر الجمهور ، هناك احتمال أن تأتي ملاحظات المجتمع بنتائج عكسية إذا استخدمت المجموعات الأداة لتعزيز وجهات النظر الحزبية.

ويأتي الإطلاق العالمي لـ Community Notes قبل يوم واحد من إعادة إطلاق Twitter Blue.

وبعد المحاولة الأولى الكارثية للتحقق من الحساب المدفوع ، أعلن تويتر السبت الماضي أنه سيبدأ في طرح خدمة الاشتراك المجددة مرة أخرى يوم الاثنين.

هذه المرة سيحتاج المشتركون إلى توفير رقم لأغراض التحقق قبل أن تضيف الشركة علامة اختيار زرقاء إلى حسابهم.

بالإضافة إلى ذلك سيفقد المستخدمون الذين يغيرون اسم المستخدم واسم العرض وصورة الملف الشخصي علامة الاختيار الزرقاء مؤقتًا أثناء مراجعة Twitter لحساباتهم.