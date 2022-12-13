شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تطلق حملة "حب_المحلي" لدعم الشركات الصغيرة خلال موسم الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "ميتا" حملتها المتجددة بعنوان #حب_المحلي أو "#LoveLocal" على انستجرام وفيسبوك للعالم الثالث على التوالي الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت ميتا - في بيان اليوم الثلاثاء، أنه مع انطلاق موسم التسوق في العطلات، تحتفل ميتا بالهدايا التي تشعل الفضول والمنتجات ذات الأفكار الجديدة التي تقدمها الشركات الصغيرة عبر مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعريف المتسوقين بها وتشجيعهم على شرائها بما يدعم نمو أعمالها.

وتعد العطلات موسماً مميزاً وهاماً خلال العام بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، ووفقاً لتقرير ميتا العالمي الأخير عن حالة المشاريع الصغيرة حول العالم، تتوقع 25% من هذه الشركات أن تنجز أكثر من نصف مبيعاتها بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر من هذا العام.

وبهدف دعم الشركات الصغيرة المحلية ولفت الانتباه إليها خلال موسم التسوق الرئيسى، عقدت "ميتا" شراكة مع مجموعة من أبرز صُناع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض المنتجات الفريدة للشركات الصغيرة في المنطقة، وبالتالي تشجيع المتسوقين في موسم العطلات للتوجه إلى إنتاجات المشاريع المحلية الصغيرة.

حول ذلك، قال فارس العقّاد المدير الإقليمي في ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من خلال إطلاق حملة #حِب_المحلي للعام الثالث على التوالي، نؤكد التزامنا بدعم الشركات الصغيرة وجذب الاهتمام الذي تستحقه".

وأضاف: "تدعم ميتا قطاع الأعمال التجارية الصغيرة، حيث أن الغالبية العظمى مما يصل إلى 200 مليون شركة تستخدم تطبيقاتنا كل شهر للوصول إلى العملاء هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُمثل هذه الحملة الأخيرة استمراراً لجهودنا لمساعدة هذه الشركات ومنحها فرصا اقتصادية أكثر، والتأكد من تعريف شريحة أكبر من الجمهور على منتجاتها وخدماتها".

تُظهر نتائج الدراسة التي أجرتها شركة إيبسوس Ipsos حول الشركات الصغيرة لعام 2022 أهمية تطبيقات "ميتا" لإنجاح المشاريع الصغيرة.

ففي المتوسط، أفاد 89% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن تطبيقات ميتا تساعدهم كثيراً في نمو أعمالهم.

تم إطلاق مبادرة ميتا #حِب_المحلي #LoveLocal في عام 2020 عبر منصات ميتا، كجزء من التزام الشركة بدعم هذه الشريحة من الشركات.