شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ Rocket Lab الأول فى الولايات المتحدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك شركة Rocket Lab على إجراء أول إطلاق لها على الإطلاق من الأراضي الأمريكية في خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة رحلات الفضاء البالغة من العمر 16 عامًا.

وتأتى المهمة القادمة بعد 31 رحلة جوية لنشر الأقمار الصناعية من منشأة الإطلاق التابعة لـ Rocket Lab فى نيوزيلندا منذ عام 2018، مع الانتقال إلى الولايات المتحدة مما يمثل توسعًا كبيرًا فى أعمالها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ومن المقرر يوم الخميس 15 ديسمبر ستشهد Rocket Lab استخدام صاروخها العامل إلكترون لنشر ستة أقمار صناعية لمزود التحليلات الجغرافية المكانية للترددات الراديوية HawkEye 360.

وسيغادر الإلكترون مجمع الإطلاق 2 في ميناء الفضاء الإقليمي في وسط المحيط الأطلسي التابع لناسا ضمن منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا على بعد حوالي 100 ميل جنوب شرق واشنطن العاصمة.

ويقول Rocket Lab إنه من خلال مرفق الإطلاق الثاني، يمكنه الآن دعم أكثر من 130 مهمة كل عام لمشغلي الأقمار الصناعية الحكومية والتجارية، مما يمكّنه من التنافس بشكل أفضل مع أمثال SpaceX.

وستستخدم الشركة، التي أسسها النيوزيلندي بيتر بيك، نفس موقع الإطلاق في الولايات المتحدة لجيلها القادم وصاروخ نيوترون أقوى بكثير، والذي هو قيد التطوير حاليًا، ويستخدم زميله مشغل الإطلاق Northrop Grumman أيضًا المنشأة لإطلاق صاروخ Antares لمهام إمداد Cygnus إلى محطة الفضاء الدولية.