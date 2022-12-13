شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.42 % في الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الثلاثاء التداول بأرباح صغيرة بلغت 1.42 %، حيث تبلغ القيمة الحالية 17،150 دولارًا بعد أن ارتفعت قليلاً من نقطة سعر الأمس البالغة 16،875 دولارًا في البورصات الدولية مثل Binance و CoinMarketCap .

شهدت إيثر أيضًا أرباحًا اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع في القيمة بنسبة 1.94%، يبلغ سعر 1،266 دولار، وفقاً لموقع .Gadgets 360

نما سوق التشفير الكلي بنسبة 0.85 %، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث يبلغ تقييم صناعة الأصول الرقمية 848.33 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

تمكن عدد قليل من العملات البديلة من الخسائر يوم الثلاثاء، وتشمل هذه كاردانو، بولكادوت ، ترون ، تشينلينك ، وكوزموس.

دخل سوق العملات المشفرة في الفترة الحالية من عدم اليقين والتقلب بعد أن عانت بورصة العملات المشفرة FTX من أزمة سيولة وانهارت الشهر الماضي.

منذ أكثر من شهر منذ تقديم FTX للإفلاس، تم القبض على رئيسها التنفيذي Sam Bankman-Fried في جزر الباهاما بناءً على طلب من حكومة الولايات المتحدة.

بدأ Elon Musk في اتخاذ تدابير ضد الروبوتات التي تعرض الأشخاص المطمئنين لمخاطر مالية علىTwitter، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.