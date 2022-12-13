شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستشار وكالة مراقبة الخصوصية الفرنسية: آبل ستواجه غرامة 6 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى كبير مستشاري هيئة حماية البيانات التابعة لسلطة حماية البيانات الفرنسية، أن أبل ستواجه غرامة قدرها 6 ملايين يورو (6.3 مليون دولار) لخرقها قواعد الخصوصية.

وتعد هيئة عقوبات CNIL حرة في تجاهل توصيات المقرر، ولكن هذه عادة ما يكون لها وزن كبير فيما يتعلق بالقرار النهائي للهيئة الرقابية، وقدم المقرر، فرانسوا بيليجريني، توصيته بعد تحقيق أجرته السلطة ، والذي فجرته هي نفسها شكوى قدمت العام الماضي من قبل جماعة الضغط فرانس ديجيتال.

وفي الشكوى، زعم اللوبي، الذي يمثل الجزء الأكبر من رواد الأعمال الرقميين وأصحاب رؤوس الأموال في فرنسا، أن برنامج التشغيل السابق لشركة أبل، iOS 14، لم يمتثل لمتطلبات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وجادلت France Digitale أنه بينما سُئل مالكو ايفون بموجب iOS 14 عما إذا كانوا مستعدين للسماح لتطبيقات الأجهزة المحمولة المثبتة بجمع معرف مفتاح يستخدم لتحديد إعلانات الحملة وإرسال إعلانات مستهدفة ، سمحت الإعدادات الافتراضية لشركة أبل بتنفيذ حملات إعلانية مستهدفة خاصة بها دون وضوح. مطالبة مستخدمي iPhone بموافقتهم المسبقة.

وتتيح تحديثات خصوصية أبل ، المسماة شفافية تتبع التطبيقات ، للمستخدمين خيار حظر التطبيقات من تتبع النشاط عبر التطبيقات والمواقع التي تملكها شركات أخرى، وفي تصريحاته ، قال بيليجريني إن إصدار نظام التشغيل السابق iOS 14.6 من أبل فشل في مطالبة المستخدمين بشكل صحيح بموافقتهم المسبقة على جمع البيانات الشخصية ، مما يشكل انتهاكًا لقواعد الخصوصية بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الخصوصية الإلكترونية.

وأضاف أن التغييرات التي تم إجراؤها بموجب إصدار لاحق من نظام تشغيل أبل ، iOS 15 ، سمحت بمثل هذه الموافقة المسبقة، وطعن جاري ديفيس ، رئيس قسم الخصوصية في شركة آبل ، في استنتاجات المقرر في الجلسة ، قائلاً إن الشركة الأمريكية ملتزمة بحماية خصوصية المستخدمين.

وقال "عدم وجود أي جدية في الخرق ... يعني أنه يجب تخفيض مبلغ الغرامة" ، مطالبا بعدم الكشف عن مبلغ الغرامة، ولم تحدد هيئة العقوبات في CNIL متى ستتوصل إلى قرار.