شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهلة أخيرة لاعتماد كابل شحن موحد فى الاتحاد الأوروبى.. وأزمة قد تواجه أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن الاتحاد الأوروبى منح منتجى الهواتف موعدا نهائيا فى 28 ديسمبر 2024 لاعتماد كابل شحن موحد.

ووفقا ل (بى بى سي) لن تتمكن شركات كبرى مثل أبل، التى تستخدم أجهزة أيفون الخاصة بها شاحنا من صنعها، من بيع أجهزة جديدة فى الاتحاد الأوروبى بعد التاريخ ما لم تستخدم سلكا موحدا.

جدير بالذكر أن الاتحاد وافق فى وقت سابق على وجوب استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة الجديدة لشاحن الناقل التسلسلى العام "يو إس بي" من النوع "سي" USB-C بحلول خريف 2024.

والآن دخل القانون فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، ومعه تم تحديد موعد دقيق لتطبيقه.