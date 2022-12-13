شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن الاستفادة من بطاقات SIM بعد إعادة تدويرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأدوات الإلكترونية عبارة عن مجموعة من العناصر الباهظة الثمن والنادرة، ولكن ينتهي المطاف بأغلبها في مكب للنفايات الإلكترونية بدلاً من إعادة تدويرها، هذا ليس لأننا نفتقر إلى التكنولوجيا لإعادة تدويرها، ولكن بسبب عوامل مثل إدارة التكلفة وكفاءة العملية. تعد بطاقات SIM من بين أجزاء الهاتف التي ينتهي بها الأمر إلى الهدر دون امتصاص الكثير من حيث جهود إعادة التدوير.

ابتكر بعض الأشخاص في إمبريال كوليدج لندن طريقة لإعادة تدوير بطاقات SIM يمكن أن تساعد في جعل الأدوية أرخص. في عالم تكون فيه إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في وضع الأزمة - خاصة في الولايات المتحدة ، حيث يدفع الناس أعلى سعر عالميًا للأدوية بقيمة 1300 دولارًا أمريكيًا في السنة - يمكن الاستفادة من طريقة إعادة تدوير بطاقة SIM المشجعة التي تستهدف صناعة الأدوية حسبما نقل موقع Digitartlends.

الذهب

في قلب هذا الحل الواعد يوجد الذهب - مركب الذهب، على وجه التحديد. تستخدم بطاقات SIM طلاءًا ذهبيًا لأنها موصل ممتاز للكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك فهو يقاوم الأضرار المسببة للتآكل بمرور الوقت بشكل أفضل بكثير من المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة.

ومع ذلك فإن الكمية المستخدمة صغيرة جدًا، وسيتعين عليك جمع الآلاف من بطاقات SIM لاستخراج بضع جرامات من الذهب.

هذه ليست عملية اقتصادية للغاية، سواء على المستوى الفردي أو الصناعي.

المشكلة الأكبر هي طرق الاستخراج المعقدة والمكلفة.

رداً على ذلك طور الأستاذان أنجيلا سيربي وباولا ديبلانو من جامعة كالياري في إيطاليا طريقة سهلة لاستعادة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من الإلكترونيات.





إذن كيف تلعب دورًا في صناعة الأدوية؟

يعتبر الذهب أيضًا محفزًا ممتازًا، مما يعني أنه يمكنه تسريع عملية التفاعلات الكيميائية.

تعتمد العملية المذكورة على الطحن وتجريد البلاستيك، والمعالجة الكيميائية للنفايات الإلكترونية لاستعادة الذهب في شكل مركب، وهو في الحقيقة ليس ثمينًا مثل المعدن اللامع نفسه.

ولن ينتج مركب الذهب المنتج في نهاية العملية بسهولة الذهب الخالص لإعادة استخدامه في لوحات الدوائر الإلكترونية.

هذا هو المكان الذي توصل فيه عدد قليل من العقول من إمبريال كوليدج لندن إلى حل.

بقيادة الأستاذين جيمس ويلتون إيلي وكريس برادوك، وجدوا طريقة لاستخدام مركب الذهب المعاد تدويره كمحفز للتطبيقات الصيدلانية.

مركب الذهب

طبق الفريق مركب الذهب كمحفز في تفاعلات كيميائية متعددة لصنع أدوية مثل الأدوية المسكنة للألم ومضادات الالتهاب. ولدهشتهم.

كان الاكتشاف الرئيسي الآخر هو أن مركب الذهب هذا المشتق من نفايات بطاقات SIM يمكن أيضًا إعادة استخدامه، مما يزيد من جاذبيته من حيث الكفاءة من حيث التكلفة.

تقول ورقة بحثية متاحة في منشورات ACS ، "هذا هو أول تطبيق مباشر في التحفيز المتجانس لمنتجات استعادة الذهب التي يتم الحصول عليها من النفايات الإلكترونية."

إن عملية الاسترداد منخفضة التأثير للحصول على الذهب كمحفز من بطاقات SIM المهملة وغيرها من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية ليست أكثر اقتصادا فحسب، بل إنها أيضًا أكثر استدامة بيئيًا من التعدين التجاري.

شرائح SIM المتبقية = أدوية أرخص

تضيف الورقة أن "حتى الإنتاج الصغير غير المحسن" لمحفز الذهب، الذي يتم الحصول عليه في شكل مادة صلبة بلورية سوداء، أرخص بكثير من الخيارات التقليدية المستخدمة حاليًا في صناعة الأدوية.

هي أيضًا أقل ضررًا بالبيئة من عمليات تعدين الذهب.

حتى بعد استخدام مركبات الذهب كمحفزات أثناء دفعة تخليق الدواء، واستعادتها باستخدام عملية كيميائية بسيطة، فإنها تكون خالية من أي شوائب عضوية. ببساطة ، يمكن استخدامها لتحفيز عمليات إنتاج الأدوية حتى ثماني مرات دون أي خسارة في فعاليتها.

وخلص الفريق إلى أنه يمكن استبدال محفزات الذهب التقليدية بـ "بدائل أكثر استدامة وأرخص تكلفة يتم استردادها من ملايين الأطنان المترية من النفايات الإلكترونية التي يتم إرسالها حاليًا إلى مكب النفايات كل عام." مع التبني الشامل ، يمكن أن تنتقل الفوائد المستمدة من هذا الاختراق إلى صناعة الأدوية لجعل الأدوية ميسورة التكلفة.

في الأوقات التي كان فيها حتى البيت الأبيض يتدخل بأمر تنفيذي لخفض سعر الأدوية الموصوفة، يمكن للعالم بالتأكيد استخدام ابتكارات مثل هذه.

مشروع آخر بارز يهدف إلى إعادة تدوير بطاقات SIM جاء من منظمة الأطفال غير الربحية (KNPO) ، والتي استخدمت بطاقات SIM المعاد تدويرها لصنع عاكسات أمان. كان الهدف هو استخدامها لمنع حوادث الطرق.