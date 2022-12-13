شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تمييز الرسائل بنجمة فى تطبيق رسائل جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما نجد صعوبة في العثور على رسالة أساسية في بحر من النصوص في تطبيق رسائل جوجل، نتلقى يوميًا عددًا غير محدود من الرسائل المهمة وغير المفيدة في تطبيق رسائل جوجل، أحيانًا نفشل في العثور على رسالة معينة في التطبيق. ومع ذلك هل تعلم أن جوجل تقدم ميزة لهذا أيضًا.

يقدم تطبيق جوجل Messages ميزة تسمى Star Messages، تتيح الميزة للمستخدمين فصل رسائلهم المهمة عن جميع المحادثات.

لذلك إذا كنت تريد أيضًا الاحتفاظ بمحادثاتك المهمة في متناول اليد، فاستخدم ميزة Star messages الموجودة في تطبيق Google Messages.

إليك كيفية تمييز رسالة معينة بنجمة في التطبيق

الخطوة 1: افتح تطبيق الرسائل على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: افتح المحادثة التي تريد تمييز رسالة فيها بنجمة.

الخطوة 3: انقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد تمييزها بنجمة.

الخطوة 4: في الجزء العلوي اضغط على نجمة.

كيفية البحث عن الرسائل المميزة بنجمة في التطبيق

يمكّنك التطبيق أيضًا من العثور على رسائلك المميزة بنجمة في التطبيق بسهولة.

اتبع الخطوات المذكورة أدناه للعثور على الرسائل المميزة بنجمة.

للعثور على الرسائل المميزة بنجمة عبر محادثاتك، في سجل المحادثة حدد خيارًا:

الخطوة 1: اضغط على البحث في المحادثات والمميزة بنجمة

الخطوة 2: اضغط على المزيد من الخيارات ثم مميز بنجمة.

أدخلت جوجل مؤخرًا التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق رسائل جوجل.

هذا يعني أن جميع النصوص الفردية المرسلة باستخدام "الرسائل من Google" ، على سبيل المثال ، مشفرة ، لذا فهي خاصة وآمنة ولا يمكن رؤيتها إلا من قبل المرسل والمستلم.

قدمت الشركة أيضًا تشفيرًا شاملاً للمحادثات الجماعية. في الوقت الحالي يتوفر التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية فقط لمستخدمي برنامج بيتا المفتوح.