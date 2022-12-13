شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا قد يتم وقف حسابك على Twitter؟..اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تويتر على إيقاف بعض الحسابات، إذا انتهك المُستخدِم الشروط والقوانين الخاصّة بالموقع، أو استجابةً لبلاغات بشأن السلوك المزعج والمسيء، حيث يتم منعك من التغريد من حسابك لمدة زمنية محددة ومن الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى إيقاف حساب تويتر ما يأتي:

Twitter

Twitter

Twitter

يتم وقف معظم الحسابات لأنها ترسل رسائل مزعجة أو لأنها ببساطة حسابات مزيفة وتتسبب في مخاطر أمنية لـولجميع مستخدمي، كما أن هذه النوعية من الحسابات تنتهك قوانين، وفي بعض الأحيان، يتم وقف حساب شخص حقيقي عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة يتم التواصل مع هذا الشخص للتاكد من إلغاء وقف حسابه.

تعرض أمان الحساب إلى الخطر:إذا كانت هناك شكوك حول تعرض أحد الحسابات للاختراق أو للخطر، فيقوم تويتر بإيقافه إلى أن يتم تأمينه وإعادته لصاحبه لتقليل النشاط الضار المحتمل الناتج عن التعرض إلى الخطر.

Twitter

يقوم تويتر بإيقاف أي حساب إذا تم الإبلاغ عن انتهاكه قوانينالمتعلقة بإساءة الاستخدام، وفي حال ارتكب حساب ما سلوكًا مسيئًا، مثل إرسال التهديدات للآخرين أو انتحال شخصيّة مالكي حسابات أخرى، فيتم إيقافه مؤقتًا أو نهائيًا في بعض الحالات.