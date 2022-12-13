شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا قد يتم وقف حسابك على Twitter؟..اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعمل تويتر على إيقاف بعض الحسابات، إذا انتهك المُستخدِم الشروط والقوانين الخاصّة بالموقع، أو استجابةً لبلاغات بشأن السلوك المزعج والمسيء، حيث يتم منعك من التغريد من حسابك لمدة زمنية محددة ومن الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى إيقاف حساب تويتر ما يأتي:الرسائل المزعجة:يتم وقف معظم الحسابات لأنها ترسل رسائل مزعجة أو لأنها ببساطة حسابات مزيفة وتتسبب في مخاطر أمنية لـ Twitter ولجميع مستخدمي Twitter، كما أن هذه النوعية من الحسابات تنتهك قوانين Twitter، وفي بعض الأحيان، يتم وقف حساب شخص حقيقي عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة يتم التواصل مع هذا الشخص للتاكد من إلغاء وقف حسابه.
تعرض أمان الحساب إلى الخطر:إذا كانت هناك شكوك حول تعرض أحد الحسابات للاختراق أو للخطر، فيقوم تويتر بإيقافه إلى أن يتم تأمينه وإعادته لصاحبه لتقليل النشاط الضار المحتمل الناتج عن التعرض إلى الخطر.
التغريدات المسيئة أو السلوك المسيء: يقوم تويتر بإيقاف أي حساب إذا تم الإبلاغ عن انتهاكه قوانين Twitter المتعلقة بإساءة الاستخدام، وفي حال ارتكب حساب ما سلوكًا مسيئًا، مثل إرسال التهديدات للآخرين أو انتحال شخصيّة مالكي حسابات أخرى، فيتم إيقافه مؤقتًا أو نهائيًا في بعض الحالات.