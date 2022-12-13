شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح قريبا ميزة "view once'" .. تعرف كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Snapchat على ميزة شائعة إلى حد ما تسمى "رسائل ذاتية الاختفاء" وكما يوحي الاسم، تختفي الرسالة بمجرد أن يراها المستخدم، ويبدو أن وظيفة مماثلة قد تأتي قريبًا إلى WhatsApp أيضًا، فوفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، تم اكتشاف الميزة - التي يُرجح أن يطلق عليها "العرض مرة واحدة" - في الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام أندرويد.

كيف ستعمل الميزة؟

وفقًا للتقرير سيرى المستخدمون رمز قفل داخل زر الإرسال، وإذا ضغط المستخدمون على رمز القفل ، فسيتم إرسال الرسالة كعرض واحد، بمجرد أن يفتح المستلم الرسالة ويعرضها، لن يتمكن من قراءة الرسالة أو رؤيتها مرة أخرى، ومن المحتمل أنه مع هذه الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، لن يكون من الممكن إعادة توجيهها على الإطلاق، ووفقًا للتقرير، لا يوجد وضوح حول ما إذا كان بإمكان المستخدمين التقاط لقطة شاشة للعرض بمجرد إرسال رسالة أم لا.

متى سيتم طرح الميزة؟

نظرًا لأن الميزة في الوضع التجريبي، فمن المتوقع طرحها قريبًا، لكن لا توجد كلمة رسمية من WhatsApp حول هذه الميزة وكانت هناك ميزات لا تحقق القطع النهائي حتى بعد اكتشافها في الإصدارات التجريبية، ومع ذلك ، فهذه ميزة من المحتمل جدًا أن تظهر عاجلاً وليس آجلاً.

وفي غضون ذلك، طرحت واتس آب مؤخرًا الصور الرمزية لمستخدميها، وفي منشور بالمدونة ، قال واتس آب إن "الصورة الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من المليارات من مجموعات تسريحات الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء،" على واتس آب، ويمكن للمستخدمين الآن استخدام الصورة الرمزية الخاصة بهم كصورة لملفهم الشخصي أو اختر من بين 36 ملصقًا مخصصًا تعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة.