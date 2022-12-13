شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاي ترجع حسابك المخترق على تويتر في خطوتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن حسابك على تويتر قد تم اختراقه ولا تستطيع تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، يرجى اتباع الخطوتين التاليتين:

1. اطلب إعادة ضبط كلمة مرورك

أعد ضبط كلمة مرورك من خلال طلب رسالة بريد إلكترونيّ من نموذج إعادة تعيين كلمة المرور، ثم حاول إدخال اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكترونيّ، و‏‫تأكد من التحقق من رسالة البريد الإلكترونيّ الخاصة بإعادة ضبط كلمة المرور في العنوان المرتبط بحسابك على تويتر.

إذا تمكنت من تسجيل الدخول بعد إعادة ضبط كلمة المرور، يُرجى التحقق مما إذا كان حسابك قد تعرض للخطر ثم أعد تأمينه.

2. اتصل بالدعم إذا كنت ما زلت بحاجة إلى مساعدة

إذا بقيت غير قادر على تسجيل الدخول، فاتصل بخدمة الدعم من خلال إرسال ‏‫طلب الدعم الفنّيّ بتويتر، ‏‫تأكد من استخدام عنوان البريد الإلكترونيّ المرتبط بحسابك المخترق على تويتر؛ وحينئذٍ سيتم إرسال معلومات وإرشادات إضافية على عنوان البريد الإلكترونيّ الخاص بك، عند تقديم طلب الدعم الخاص بك، يرجى تضمين الطلب اسم المستخدم الخاص بك وتاريخ آخر عملية وصول قمت بها إلى حسابك.

إذا فقدت إمكانية الوصول إلى البريد الإلكترونيّ المرتبط بحسابك على تويتر، فيُمكنك تحديث عنوان البريد الإلكتروني من إعدادات التطبيق، تعرّف على كيفية تحديث عنوان البريد الإلكتروني:.

كيفية تحديث عنوان البريد الإلكتروني في حساب تويتر الخطوة 1

سجّل الدخول إلى twitter.com وانتقل إلى صفحة إعدادات الحساب بالضغط فوق أيقونة المزيد ثم الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط فوق حسابك .

الخطوة 2

اضغط فوق معلومات الحساب وأدخل كلمة مرورك، ثم اختار البريد الإلكترونيّ.

الخطوة 3

اكتب عنوان بريدك الإلكتروني في حقل البريد الإلكترونيّ، ثم اضغط فوق الزر حفظ أسفل الصفحة.