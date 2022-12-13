شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء واستخدام "أفاتار " واتس آب الجديدة على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الأفاتار نسخة رقمية منك على حسب وصف شركة فيس بوك، وقد كانت متاحة منذ فترة على كل من ماسنجر وإنستجرام، ولكن الآن قامت Meta بإحضار الميزة إلى واتس آب ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صورهم الرمزية واستخدامها عبر تطبيق المراسلة الفورية، إليك كل ما تحتاجه حول واتس آب Avatar وكيفية إنشائه:

ما هو واتس آب Avatar؟تقول Meta إن الصور الرمزية هي طريقة جديدة وشخصية للتعبير عن نفسك. يمكنك إنشاء صورة رمزية داخل التطبيق نفسه وتخصيصها بالطريقة التي تريدها عن طريق اختيار ميزات الوجه وتسريحات الشعر والأزياء، إليك كيفية إنشاء واتس آب Avatar على iPhone.

كيفية إنشاء واتس آب افاتار على آيفون- أولاً، قم بتحديث واتس آب إلى أحدث إصدار، واتبع الخطوات المذكورة أدناه.

- افتح واتس آب، ثم اضغط على أيقونة الإعدادات في شريط القائمة السفلي.

- الآن، اضغط على الصورة الرمزية ، وحدد إنشاء صورتك الرمزية.

- سيُطلب منك إنشاء صورة رمزية لتطبيق واتس آب ؛ اضغط على البدء.

- الآن، اختر لون البشرة ، وقم بتخصيص الجسم وشكل الوجه والأنف والشفاه وغيرها من الميزات ، وحدد مظهرك. سيُطلب منك النقر فوق صورة شخصية لجعل صورتك الرمزية تبدو أكثر شبهاً بك.

- وسترى جميع التغييرات في المعاينة أعلاه.

- عند الانتهاء ، انقر فوق تم في الزاوية اليمنى العليا لإنهاء الصورة الرمزية الخاصة بك.

- الآن بعد أن قمت بإنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك ، ستراها في الملصقات ، ويمكنك استخدامها في المحادثات ، سواء كانت محادثات فردية أو جماعية.

كيفية إرسال Avatar كملصق على واتس آب لآيفونلإرسال صورتك الرمزية كملصق، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الرموز التعبيرية في مربع الدردشة ، وستجد قسمًا للصورة الرمزية، ما عليك سوى النقر على الملصق الذي تريد إرساله. الآن ، يمكن للشخص الموجود على الجانب الآخر الرد على هذا الملصق باستخدام رمز تعبيري أو الرد عليه. لاحظ أنه يمكنهم أيضًا إعادة توجيهه إلى مستخدمين آخرين.

كيفية استخدام Avatar كصورة ملف شخصي على واتس آب لأجهزة iPhone

-افتح واتس آب.

- انقر فوق الإعدادات، ثم صورة ملف التعريف الخاص بك ، ثم انقر فوق تحرير.

- مرة أخرى ، انقر فوق تحرير في الزاوية اليمنى العليا.

- أخيرًا ، انقر فوق استخدام الصورة الرمزية. يمكنك الاختيار من بين عدد من التعبيرات وأيضًا تغيير أي لون للخلفية

- أخيرًا ، انقر فوق زر التجزئة لتغيير صورة الملف الشخصي.