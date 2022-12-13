شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إزاى تستعيد المحتوى الذى قمت بحذفه من حسابك على Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق إنستجرام على تحديث في 2021 على هواتف وأجهزة أندرويد و ios، أصبح من الممكن استعادة الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع فيديو الريلز التي قمت بحذفها بعد التحديث، ولكن لا يمكن استعادة الرسائل المحذوفة علي انستجرام.

وسيتم حذف المحتوى الموجود في العناصر التي تم حذفها مؤخرًا تلقائيًا بعد 30 يومًا، أو حتى 24 ساعة للقصص غير الموجودة في أرشيف القصص خلال فترة 30 يومًا، ويمكنك الوصول إلى المحتوى المحذوف من حسابك في العناصر التي تم حذفها مؤخرًا على تطبيق انستجرام لأجهزة Android وiPhone واستعادته أو حذفه نهائيًا.

إذا لم يظهر لك المحتوى الذي تريد استعادته في العناصر التي تم حذفها مؤخرًا، فقد يكون مر على المحتوى ما يزيد عن 30 يومًا أو 24 ساعة للقصص.

لاستعادة المحتوى أو حذفه نهائيًا:

اضغَط على profile أو صورة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى للانتقال إلى ملفك الشخصي.

اضغَط على recently deletedالعناصر التي تم حذفها مؤخرًا، ولكن قد لا ترى الخيارات التالية إذا لم تقم بحذف أي محتوى مؤخرًا.

في الجزء العلوي، اضغط على نوع المحتوى الذي تريد استعادته أو حذفه نهائيًا.

اضغط على الصورة أو الفيديو أو القصة التي تريد استعادتها أو حذفها نهائيًا.

اضغط على more options في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغط على استعادة إلى الملف الشخصي أو استعادة لاستعادة المحتوى أو حذفه.