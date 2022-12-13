شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يكشف عن سعر هاتف آيفون 15 Urtla.. هذا ما يمكن توقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل أحدث سلسلة من هواتف iPhone 14 قبل بضعة أسابيع ، وبدأت الشائعات حول سلسلة الهواتف الذكية التالية للشركة تنتشر بالفعل على الإنترنت، حيث تفصلنا سنة تقريبًا عن إصدار سلسلة iPhone 15، وقد يغير عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقرًا له، العلامة التجارية لأحد الطرازات المقبلة.



وسيكون iPhone 15 Pro Max الذي يُشاع أنه يُعرف باسم iPhone 15 Urtla هو أغلى هاتف في التشكيلة، ويقال إن أسعار iPhone 15 Urtla قد تسربت عبر الإنترنت ومن المرجح أن تكلف أكثر بكثير من أحدث iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي بعض التفاصيل حول سعر iPhone 15 Urtla.





Apple iPhone 15 Urtla: السعر المتوقعوفقًا لتقرير صادر عن Forbes عبر LeakApplePro، من المتوقع أن يكلف جهاز Apple 15 Urtlaحوالي 200 دولار أكثر من جهاز أبل iPhone 14 Pro Max، ومن المتوقع أن يبدأ الإصدار Urtla من السلسلة القادمة بسعر 1.299 دولارًا.





لماذا تطرح أبل iPhone 15 Urtla بسعر مرتفع؟قد تتطلع أبل إلى الترويج لجهاز iPhone 15 باعتباره الأفضل من كل شيء، وقد يكون هذا هو سبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، من المحتمل أيضًا أن يحتوي الهاتف الذكي على هيكل ممتاز من التيتانيوم ، وذاكرة وصول عشوائي أكبر ، ووحدة معالجة مركزية أسرع، ولن يوفر هيكل التيتانيوم مظهرًا متميزًا لجهاز iPhone 15 Urtla فحسب ، بل سيجعل الجهاز أيضًا أخف وزنًا وأقوى ومقاوم للخدش.

علاوة على ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن التيتانيوم أغلى بنحو 35 مرة من المواد المستخدمة حاليًا في طرز iPhone، وبصرف النظر عن هذا ، يشاع أن iPhone 15 Urtla القادم سيحتوي على كاميرتين سيلفي وموصل شحن USB-C.