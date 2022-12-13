شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف موعد هبوط رواد فضاء أبولو 17 على سطح القمر وتفاصيل المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ 50 عاما، أصبحت أبولو 17 آخر مهمة لهبوط البشر على القمر، في 11 ديسمبر 1972، وفقاً لموقع space.

هبطت المركبة القمرية تشالنجر في منطقة تسمى وادي Taurus-Littrow ، مع وجود اثنين من رواد الفضاء على متنها، حيث أمضوا ثلاثة أيام في المشي على سطح القمر وجمع العينات.

كان القائد جين سيرنان آخر شخص تطأ قدمه على سطح القمر بينما كان يتبع قائد المركبة القمرية، هاريسون شميت، عائداً إلى المركبة الفضائية في اليوم الأخير، لم يحظ رونالد إيفانز، قائد وحدة القيادة، بفرصة السير على القمر كما فعل زملاؤه، لأنه اضطر إلى التسكع بمفرده في مدار حول القمر.

بدأت مهمة أبولو 17 إلى القمر في 7 ديسمبر 1972 وعادت إلى الأرض في 19 ديسمبر.