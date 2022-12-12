شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Follow ميزة جديدة من جوجل لتحسين العمل مع الأخرين على تطبيق Slides والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العمل التعاوني هو أمر شائع لجميع تطبيقات وخدمات Google Workspace مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وغيرها، والآن، تضيف جوجل ميزة أخرى إلى العروض التقديمية" Slides" والتي ستجعل التعاون أسهل للمستخدمين، تسمى Follow أو المتابعة ، ستسمح الميزة للمستخدمين بالتنسيق مع الآخرين في الوقت الفعلي.

وفي منشور مدونة، قالت Google إن الوظيفة الجديدة تعتمد على الميزة الحالية لمعرفة الشريحة التي يعمل عليها شخص ما.

كيف ستعمل الميزة؟

لاستخدام ميزة "متابعة"، يمكن للمستخدمين الآن النقر على الصورة الرمزية للمتعاون في شريط أدوات العروض التقديمية للانتقال إلى أي شريحة يتواجدون عليها. يمكنهم كذلك الاستمرار في التحرك معهم أثناء تنقلهم وإجراء تغييرات على العرض التقديمي.

كيف يتم تمكين الميزة؟

أوضحت Google أنه لا يوجد تحكم إداري لهذه الميزة. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، سيتم تشغيل الميزة افتراضيًا. لمتابعة أحد المتعاونين، انقر على صورته الرمزية في شريط أدوات العروض التقديمية. إذا قمت بالتمرير فوق صورة رمزية متبوعة، فستظهر شارة "متابعة"، إذا كنت ترغب في التوقف عن متابعة أحد المتعاونين، فانقر فوق الصورة الرمزية الخاصة بهم مرة أخرى.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون أيضًا من التوقف عن متابعة أحد المتعاونين في حالة قيام المتعاون بتحديث العرض التقديمي أو تركه، وأيضًا، إذا أجريت أي تعديلات على العرض التقديمي أو نقرت على شريحة مختلفة، أو حتى دخلت في وضع عرض الشرائح، فستتوقف عن متابعة المتعاون.

تتوفر ميزة المتابعة في العروض التقديمية من Google لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business القدامى، كما أنه متاح للمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية في Google.