عطل بتطبيق تويتر بسبب التغريدات الأحدث

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتكى عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" من عطل ضرب المنصة، حيث عانوا من عدم القدرة على "تحديث" الواجهة الرئيسية أو شريط الأحداث لرؤية التغريدات الجديدة.

ولعمل "تحديث" لواجهة المستخدم على "تويتر" يت سحب الشاشة لأسفل لرؤية التغريدات الأحدث، إلا أن هذا لا يحدث في الوقت الراهن عند قيام المستخدمين بذلك، وهو الأمر الذى أصاب العديد من المستخدمين بحالة من الغضب.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، أن تويتر سيزيد عدد الأحرف المسموح به من 280 إلى 4000 في الأيام المقبلة.

وأكد الملياردير الأمريكي أن هذا التغيير القادم أثناء الإجابة على استفسار من مستخدم تويتر، حيث سأل أحد مستخدمي تويتر "يا إيلون، هل صحيح أن تويتر معد لزيادة عدد الأحرف من 280 إلى 4000؟"، حيث أجاب ماسك: "نعم".

ولم يكشف الملياردير الأمريكي عن أي معلومات أخرى حول هذا التغيير المرتقب.

وكان لدى "تويتر" في الأصل حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 140 حرفًا، ثم رفعت الشركة الحد إلى 280 في عام 2017.