شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قواعد جديدة بشأن "التزييف العميق" اعتبارًا من 10 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الإتصالات في الصين إن القواعد الجديدة لموفري المحتوى التي تغير بيانات الوجه والصوت ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 يناير، حيث تتطلع إلى التدقيق الصارم فيما يسمى بالتكنولوجيا والخدمات "التزييف العميق".

وتنص اللوائح الصادرة عن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) التي صدرت في وقت متأخر من يوم الأحد على حماية الأشخاص من انتحال هويتهم دون موافقتهم من خلال تقنية التزييف العميق - وهي صور لا يمكن تمييزها فعليًا عن الصورة الأصلية، ويمكن استخدامها بسهولة للتلاعب أو التضليل.

وقالت CAC إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الأنشطة التي توفرها مثل هذه المنصات التي تستخدم التعلم العميق أو الواقع الافتراضي لتغيير أي محتوى عبر الإنترنت، وما يسميه المنظم "مزودي خدمات التوليف العميق"، وكذلك لتعزيز الصناعة الصحية.