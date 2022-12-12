تكنولوجيا: عطل بتطبيق "تويتر" يمنع المستخدمين من رؤية التغريدات الأحدث

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" من عطل ضرب التطبيق، حيث عانوا من عدم القدرة على "تحديث" الواجهة الرئيسية أو شريط الأحداث لرؤية التغريدات الجديدة.

وعادة ما يتم عمل "تحديث" لواجهة المستخدم على "تويتر" من خلال سحب الشاشة لأسفل لرؤية التحديثات الجديدة، والتغريدات الأحدث، إلا أن هذا لا يحدث في الوقت الرهن عند قيام المستخدمين بذلك، وهو الأمر الذى أصاب العديد من المستخدمين بحالة من الغضب.

وفي سياق آخر أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Elon Musk أن تويتر سيزيد عدد الأحرف المسموح به من 280 إلى 4000 في الأيام المقبلة.

وأكد Musk هذا التغيير القادم أثناء الإجابة على استفسار من مستخدم تويتر، حيث سأل أحد مستخدمي تويتر "يا إلون، هل صحيح أن تويتر معد لزيادة عدد الأحرف من 280 إلى 4000؟"، حيث أجاب ماسك: "نعم"، لكن لم يكشف Musk عن أي معلومات أخرى حول هذا التغيير المرتقب.

وكان لدى ""تويتر" في الأصل حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 140 حرفًا، ثم رفعت الشركة الحد إلى 280 في عام 2017.