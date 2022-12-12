شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف تفاصيل مهمة Artemis I.. قطعت 1.4 مليون ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وكالة ناسا الضوء على مهمتها الناجحة Artemis I، والتي انتهت يوم الأحد بعودة مركبة Orion الفضائية إلى الوطن، حيث استخدمت صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) من الجيل التالي التابع لها لدفع أوريون غير المأهولة في رحلة حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

أثناء الرحلة استخدم Orion الكاميرات الموجودة على ظهره لإرسال صور مذهلة للقمر والأرض.

كانت Artemis I عبارة عن مهمة اختبارية كجزء من الاستعدادات لرحلة Artemis II المأهولة التي ستأخذ نفس المسار، ربما في عام 2024، وهبوط مأهول على سطح القمر، من المتوقع أن يتم في عام 2025 أو 2026.

قالت وكالة ناسا في رسالة: "من الإطلاق إلى الانطلاق، أكملت مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا أول مهمة لها في الفضاء السحيق مع هبوط في المحيط الهادئ ، غرب باجا كاليفورنيا" حسبما نقل موقع Digitartlends.

وخلال مهمتها التي استغرقت 25 يومًا، قطعت كبسولة أوريون أكثر من 1.4 مليون ميل، ودخلت مدارًا بعيدًا حول القمر تضمن طائرتان تحليقتان بالسيارة إلى مسافة 80 ميلاً فقط من سطح القمر.

وسجلت مركبة الفضاء التابعة لناسا أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأبعد مسافة تقطعها مركبة فضائية مصنفة بشريًا عن الأرض، وظلت في الفضاء أطول من أي كبسولة جاهزة لرائد فضاء دون الالتحام في قاعدة مدارية مثل محطة الفضاء الدولية (ISS).

انتهت المهمة بطريقة دراماتيكية يوم الأحد عندما تحملت المركبة الفضائية أوريون درجات حرارة تبلغ حوالي 5000 درجة فهرنهايت عندما دخلت الغلاف الجوي للأرض بسرعة 25000 ميل في الساعة قبل أن تتباطأ إلى حوالي 20 ميلاً في الساعة.

قال رئيس ناسا بيل نيلسون يوم الأحد عقب عودة أوريون إلى الوطن: "إن سقوط مركبة أوريون الفضائية، الذي حدث بعد 50 عامًا من يوم هبوط أبولو 17 على سطح القمر، هو الإنجاز الأبرز لأرتميس الأول"، "من إطلاق أقوى صاروخ في العالم إلى الرحلة الاستثنائية حول القمر والعودة إلى الأرض ، يعد اختبار الطيران هذا خطوة كبيرة إلى الأمام في جيل أرتميس لاستكشاف القمر."

بالنظر إلى المستقبل تخطط ناسا لبناء أول قاعدة دائمة على سطح القمر، حيث سيكون رواد الفضاء قادرين على العيش والعمل بطريقة مماثلة لما يفعلونه اليوم على محطة الفضاء الدولية.

يمكن أن يعمل القمر كنقطة انطلاق لأول مهمات مأهولة إلى المريخ، والتي يمكن أن تتم في ثلاثينيات القرن الحالي.