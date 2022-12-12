شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعدّل متصفح Chrome وتقلل من استهلاكه للطاقة فى الحواسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غوغل عن تحديث جديد لمتصفح Chrome، سيضمن للمستخدمين أداء أسرع مع الإنترنت، وسيقلل من استهلاك المتصفح للطاقة في الحواسب والأجهزة المحمولة، حسبما نقلت RT.

وأشارت غوغل إلى أن العديد من مستخدمي الإنترنت يعانون أحيانا من بطء عمل المتصفح لديهم وخصوصا في حال استعمال أو فتح أكثر من صفحة وعلامة تبويب معا، أو في حال كانت أجهزتهم أو حواسبهم قديمة بعض الشيء أو تحوي على ذواكر وصول عشوائي بسعات صغيرة، لذا فإن التحديثات الجديدة التي طورتها لمتصفح Chrome ستضمن أداء أكثر سلاسة للمتصفح مع مختلف أنواع الأجهزة المحمولة والحواسب.

ولمعالجة مشكلات بطء الأداء طرحت غوغل مع التحديث الجديد لـ Chrome تقنية Memory Saver المطوّرة، والتي تساعد في تقليل الضغط على المعالجات وذواكر الوصول العشوائي في الأجهزة بمعدل 30% تقريبا، وذلك عبر وضع بعض علامات التبويب بوضعية "الثبات" عندما لا يستعملها المستخدم.