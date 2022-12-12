شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تويتر لن يصبح منصة تدوين مصغر بعد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تويتر مؤخرًا أنه جاهز لإعادة إطلاق خدمة الاشتراك الخاصة به - تويتر بلو اليوم 12 ديسمبر، والآن، ألمحت منصة التواصل الاجتماعي نحو تغيير رئيسي آخر، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Elon Musk أن تويتر سيزيد عدد الأحرف المسموح به من 280 إلى 4000 في الأيام المقبلة.

وأكد Musk هذا التغيير القادم أثناء الإجابة على استفسار من مستخدم تويتر، حيث سأل أحد مستخدمي تويتر "يا إلون ، هل صحيح أن تويتر معد لزيادة عدد الأحرف من 280 إلى 4000؟"، حيث أجاب ماسك: "نعم"، لكن لم يكشف Musk عن أي معلومات أخرى حول هذا التغيير المرتقب.

وكان لدى تويتر في الأصل حد أقصى لعدد الأحرف يبلغ 140 حرفًا، ثم رفعت الشركة الحد إلى 280 في عام 2017.

إعادة إطلاق تويتر Blue هذا الأسبوع

وأكد تويتر أنه يعيد إطلاق خدمة الاشتراك الخاصة به - تويتر Blue، وستطلق الشركة نموذجين للاشتراك في تويتر Blue، حيث سيتعين على المستخدمين الذين يشتركون فيها من إصدار الويب من تويتر دفع 8 دولارات شهريًا، ومن ناحية أخرى، سيتعين على مستخدمي تطبيق iOS دفع 11 دولارًا مقابل اشتراك تويتر Blue، لم تكشف الشركة بعد عن تكلفة تويتر Blue لمستخدمي Android.

بعض الميزات التي قال تويتر إنها ستكون جزءًا من خدمة الاشتراك هي القدرة على تحرير التغريدات ووضع القارئ وتحميل الفيديو بدقة 1080 بكسل، ثم هناك علامة التوثيق الزرقاء، ووفقًا لموقع تويتر على الويب ، فإن خدمة Blue tick "متوفرة حاليًا على نظام iOS فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة ، مع وجود خطط للتوسع".