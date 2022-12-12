شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء "أوريون" التابعة لناسا تعود إلى الأرض بعد مهمة حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت المركبة الفضائية "أوريون" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى الأرض، يوم الأحد، بعد القيام بمهمة غير مأهولة حول القمر، وبعد 25.5 يوما فى الفضاء وقطع مسافة 2.24 مليون كيلومتر حول القمر، حطت المركبة الفضائية "أوريون" قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية عند الساعة 12 والنصف ظهرًا يوم الأحد.

أطلقت المركبة "أوريون" على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائى التابع لوكالة ناسا فى 16 نوفمبر من مركز كينيدى للفضاء التابع لـناسا فى فلوريدا ضمن مهمة "أرتميس I"، بحسب موقع وكالة شينخوا.



فى رحلة العودة

ويذكر أن رحلة "أرتميس I" التجريبية هى مهمة غير مأهولة حول القمر من شأنها أن تمهد الطريق لرحلة مأهولة تجريبية واستكشاف بشرى للقمر فى المستقبل كجزء من برنامج أرتميس القمرى التابع لناسا.

منذ إطلاقه فى 16 نوفمبر سافر Orion عبر الغلاف الجوى للأرض وخارجه إلى الفضاء، حيث قام بتحليق قريب من القمر متجهًا إلى مدار بعيد، ووصل إلى مسافة تزيد عن 43000 ميل من القمر فى أبعد نقطة له وفقا لموقع ذا فيرج.

سافرت أوريون حول القمر وقامت برحلة ثانية قريبة فى رحلة العودة وهى الآن فى طريق العودة إلى الأرض، والتحدى الأكبر الذى كان ينتظر المركبة الفضائية هو دخول الغلاف الجوى للأرض بأمان والهبوط فى المحيط.