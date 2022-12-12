شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أنا صاحب الكورة".. زيادة تغريدات إيلون ماسك بنسبة 38% بعد استحواذه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمنعطف خطير، وذلك بعد استحواذ إيلون ماسك عليه، فمنذ ذلك الوقت والذى مضى عليه أكثر من شهر، والأخبار المتناقضة تخرج من الشركة فيما يتعلق بتعامل ماسك مع الموظفين، آخر هذه التطورات أن إيلون ماسك هدد بمقاضاة موظفي تويتر الذين يسربون معلومات الشركة إلى وسائل الإعلام، وطلب منهم التوقيع على تعهد يشير إلى أنهم فهموه بوضوح.

وبعيدًا عن تعامل إيلون ماسك مع موظفى تويتر، فإن تعامل ماسك مع تويتر ذاته، مختلف تماما، فيبدو أن ماسك مغرم بموقع الطائر الأزرق منذ فترة طويلة، والآن أصبح هو سيده، وهو ما يبرر زيادة معدلات تغريداته وردوده، وإعادة التغريدات، ويشتهر إيلون ماسك بكونه نشطًا بشكل لا يصدق على تويتر، وحتى بعد شراءه لم يتغير ذلك منذ أن اشترى الشركة.

ألقى موقع Insider نظرة على أرقام واحصائيات إيلون ماسك على "تويتر"، ومقارنة عدد المرات التي قام فيها بالتغريد في الأسابيع الثلاثة التي قضاها كمالك تويتر فى الفترة من 27 أكتوبر إلى 16 نوفمبر، وذلك خلال الأيام الـ 21 التي سبقت الشراء (من 6 أكتوبر إلى 26 أكتوبر).

وجاءت الأرقام كالتالى، في التغريدات: قام ماسك بالتغريد 65 مرة من 6 أكتوبر حتى 26 أكتوبر؛ و105 مرة من 27 أكتوبر حتى 16 نوفمبر، بينما في الردود، رد على حسابات أخرى 228 مرة قبل الشراء. بعد 369 مرة، وإعادة التغريد: زادت إعادة تغريده بشكل طفيف فقط: 23 قبل و28 منذ ذلك الحين، وبشكل عام، في المجموع ، قام بـ 316 إجراء على تويتر فى الأسابيع الـ 3 التي سبقت الشراء، وإجمالى ما قام به منذ ذلك الحين 502 إجراء.

وفقا للموقع يميل ماسك إلى حذف بعض التغريدات، ومع ذلك، تظهر الأرقام بوضوح أن ماسك يرد أكثر من التغريدات، سواء قبل الشراء أو بعده بشكل خاص. تجاوز إجمالي ردوده منذ الشراء إجمالي إجراءات تويتر الخاصة به من قبل.