شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة 1.45% فى البورصات الدولية خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين التداول اليوم عند نقطة سعر 16،875 دولارًا، وشهدت أقدم عملة مشفرة خسائر بلغت حوالي 1.45% في البورصات الدولية مثل Binance و Coinbase، حيث استمرت في التداول عند نقطة سعر أقل من علامة 17000 دولار، حيث عكست الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة اليوم الاثنين 12 ديسمبر الخسائر لمعظم العملات المشفرة، مع خسارة 1.42%.

وسجلت إيثر، جنبًا إلى جنب مع البيتكوين خسائر، حيث انخفضت أسعار إيثر بنسبة 2.09 % لتتداول الأصول عند 1،241 دولارًا وفقاً لموقع Gadgets 360.

وانخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.80 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـCoinMarketCap ، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 841.22 مليار دولار.

وتوقع الخبراء أنه مع قيام المزيد من البلدان بصياغة قوانين لحماية مجتمع التشفير من المخاطر المالية، يمكن أن يحقق سوق الأصول الرقمية انتعاشًا تدريجيًا.

وفي الأسبوع الماضي، عدلت هونغ كونغ مشروع قانون مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (المعدل) لعام 2022، ليشمل معاملات التشفير.

وفي الوقت نفسه، أظهر ميسر المدفوعات عبر الإنترنت PayPal أيضًا دعمه لقطاع التشفير، ودخلت الشركة في الاتحاد الأوروبي من خلال خدمات التشفير، بدءًا من لوكسمبورغ.