شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـأمازون يوضح أسباب عدم قبوله للمنصب بشكل فورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إدارة واحدة من أكبر الشركات في العالم حلماً بالنسبة للكثيرين، لكن عندما ‏نتحدث عن الرئيس التنفيذي لأمازون، أندي جاسي، فإن الأمر يختلف حسبما نقلت CNBC.

وعندما عرض مؤسس ‏أمازون، جيف بيزوس، على جاسي تولي المنصب، فإن ‏الأخير لم يوافق على قبوله بشكل فوري.‏

وفسر جاسي أسباب عدم القبول الفوري بقوله إنه احتاج لبعض الوقت من أجل ‏التفكير في هذه الوظيفة رغم امتلاكه لخبرات طويلة في مواقع مختلفة داخل شركة ‏التجارة الإلكترونية الأميركية.‏

وعلق قائلاً: "لقد عملت في ‏Amazon‏ لفترة تزيد عن 25 عاماً، ولم أكن أطمح ‏لتغيير ذلك، كما أنني لم أفكر مطلقاً في أن بيزوس سيحدث أي تغيير في الشركة".‏

لكن بعد أن عرض بيزوس المنصب على جاسي، رد الأخير بأنه يحتاج لوقت ‏وذهب إلى منزله وتناقش وفكر مع زوجته ليتفقا سوياً على قبول المنصب.‏