شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـأمازون يوضح أسباب عدم قبوله للمنصب بشكل فورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد إدارة واحدة من أكبر الشركات في العالم حلماً بالنسبة للكثيرين، لكن عندما نتحدث عن الرئيس التنفيذي لأمازون، أندي جاسي، فإن الأمر يختلف حسبما نقلت CNBC.
وعندما عرض مؤسس أمازون، جيف بيزوس، على جاسي تولي المنصب، فإن الأخير لم يوافق على قبوله بشكل فوري.
وفسر جاسي أسباب عدم القبول الفوري بقوله إنه احتاج لبعض الوقت من أجل التفكير في هذه الوظيفة رغم امتلاكه لخبرات طويلة في مواقع مختلفة داخل شركة التجارة الإلكترونية الأميركية.
وعلق قائلاً: "لقد عملت في Amazon لفترة تزيد عن 25 عاماً، ولم أكن أطمح لتغيير ذلك، كما أنني لم أفكر مطلقاً في أن بيزوس سيحدث أي تغيير في الشركة".
لكن بعد أن عرض بيزوس المنصب على جاسي، رد الأخير بأنه يحتاج لوقت وذهب إلى منزله وتناقش وفكر مع زوجته ليتفقا سوياً على قبول المنصب.