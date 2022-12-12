علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـأمازون يوضح أسباب عدم قبوله للمنصب بشكل فورى

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القاهرة - سامية سيد - يعد إدارة واحدة من أكبر الشركات في العالم حلماً بالنسبة للكثيرين، لكن عندما ‏نتحدث عن الرئيس التنفيذي لأمازون، أندي جاسي، فإن الأمر يختلف حسبما نقلت CNBC.

 

وعندما عرض مؤسس ‏أمازون، جيف بيزوس، على جاسي تولي المنصب، فإن ‏الأخير لم يوافق على قبوله بشكل فوري.‏

 

وفسر جاسي أسباب عدم القبول الفوري بقوله إنه احتاج لبعض الوقت من أجل ‏التفكير في هذه الوظيفة رغم امتلاكه لخبرات طويلة في مواقع مختلفة داخل شركة ‏التجارة الإلكترونية الأميركية.‏

 

وعلق قائلاً: "لقد عملت في ‏Amazon‏ لفترة تزيد عن 25 عاماً، ولم أكن أطمح ‏لتغيير ذلك، كما أنني لم أفكر مطلقاً في أن بيزوس سيحدث أي تغيير في الشركة".‏

 

لكن بعد أن عرض بيزوس المنصب على جاسي، رد الأخير بأنه يحتاج لوقت ‏وذهب إلى منزله وتناقش وفكر مع زوجته ليتفقا سوياً على قبول المنصب.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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