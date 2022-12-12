شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج .. كل ما تحتاج معرفته عن خدمة Twitter Blue المعاد تصميمها؟ والان مع تفاصيل الخبر



متى يتم إطلاق Twitter Blue؟ القاهرة - سامية سيد - بعد الثغرات والتأخيرات والتأجيلات وغيرها، أصبح تويتر جاهزًا لطرح خدمة Twitter Blue، حيث كانت خدمة الاشتراك بمثابة مشروع مدلل لإيلون ماسك منذ أن تولى موقع تويتر في 28 أكتوبر، وفي سلسلة من التغريدات، أكد تويتر إطلاق Twitter Blue وهنا نخبرك بكل ما تريد معرفته عنه:متى يتم إطلاق Twitter Blue؟ قال تويتر إن Twitter Blue سيعاد إطلاقه اليوم الاثنين 12 ديسمبر، مع ملاحظة أن هذا قد يكون طرحًا تدريجيًا ، لذلك قد لا يصل إلى جميع المستخدمين في 12 ديسمبر.





ما هي تكلفة Twitter Blue؟هناك نوعان من مستويات التسعير لـ Twitter Blue، حيث سيتعين على المستخدمين الذين يشتركون فيها من إصدار الويب من تويتر ، دفع 8 دولارات شهريًا، أما في حالة اشتراك المستخدمين في Twitter Blue من تطبيق iOS ، فسيتعين عليهم صرف 11 دولارًا، لم يتم توضيح كم سيكلف على Android ولكن هناك احتمالية أنه سيكون 11 دولارًا فقط.





لماذا إصدار iOS أغلى ثمناً؟تتقاضى أبل عمولة بنسبة 30٪ من جميع المطورين مقابل خدمات الاشتراك داخل التطبيق، وكان ماسك قد هدد بشن ما يسمى بـ "حرب" قصيرة ضد شركة آبل والمفوضية، ومع ذلك ، اتضح أن الأمر كان مزعجًا حيث ادعى أنه قابل الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook وأجرى "محادثة جيدة" لإزالة "سوء الفهم".





ما الميزات التي سيحصل عليها المستخدمون مع Twitter Blue؟بعض الميزات التي قال تويتر إنها ستكون جزءًا من خدمة الاشتراك هي القدرة على تحرير التغريدات ووضع القارئ وتحميل الفيديو بدقة 1080 بكسل، ثم هناك علامة التوثيق الزرقاء.





ماذا حدث لعلامات التوثيق الرمادية والذهبية؟إنهم جزء كبير من Twitter Blue، حيث قال تويتر أن المستخدمين سيحصلون على علامة توثيق زرقاء - بعد مراجعة حساباتهم - مع Twitter Blue، ثم سيبدأ تويتر في استبدال "العلامة الرسمية بعلامة توثيق ذهبية للشركات، وفي وقت لاحق من الأسبوع، علامة توثيق رمادية للحسابات الحكومية ومتعددة الأطراف".





ما الذي يجب أن تعرفه أيضًا عن Twitter Blue؟أوضح تويتر أيضًا أن المشتركين سيكونون قادرين على تغيير اسم المستخدم أو اسم العرض أو صورة الملف الشخصي، "ولكن إذا فعلوا ذلك، فسوف يفقدون علامة التوثيق الزرقاء مؤقتًا حتى تتم مراجعة حساباتهم مرة أخرى".