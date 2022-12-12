شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الميزة تمنع الحصول على لقطة شاشة من واتساب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم واتساب وشاهدت نافذة منبثقة رمادية اللون، فهذا يعني أنك تحاول كسر القواعد، ففي وقت سابق من هذا العام، أضاف واتساب "كتلة" جديدة لمنعك من استخدام خدمات ضد الخصوصية.

يمنعك التطبيق حاليا من التقاط لقطات شاشة لرسائل العرض مرة واحدة.

إذا حاولت القيام بذلك، فستتلقى نافذة منبثقة تحذرك من أن التطبيق قد منعك من التقاط الشاشة.

وتم الإعلان عنها في أغسطس من قبل رئيس ميتا وواتساب مارك زوكربيرج، كجزء من ثلاثة ميزات جديدة حسبما نقل موقع ذا صن.

وهو مصمم لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للرسائل التي كان من المفترض أن تختفي.

ستظهر في النافذة المنبثقة ما يلي: "تم حظر لقطة الشاشة لمزيد من الخصوصية."

تحذر ميزة العرض مرة واحدة: "هذه صورة عرض مرة واحدة لذا فهي أكثر خصوصية.

"ستختفي من الدردشة بعد إغلاقها.

"أيضًا، لا يمكنك مشاركتها أو إعادة توجيهها أو نسخها أو حفظها أو التقاط لقطة شاشة لها."

للأسف، هذه الميزة ليست مانعة لتسرب الماء تمامًا ، كما كشفت مؤخرًا The Sun.

وعلى الرغم من ذلك يمكن ببساطة استخدام جهاز آخر لالتقاط صورة أو مقطع فيديو للشاشة.

لا توجد طريقة لتطبيق WhatsApp لإيقاف هذا.

كما هو الحال دائمًا، فإن أفضل نصيحة هي توخي الحذر الشديد بشأن ما تشاركه عبر الإنترنت.

إذا كنت لا تريد وجود شيء ما على الإنترنت أو مشاركته، فتجنب إرساله إلى أي شخص.

حتى الأشخاص الذين تثق بهم الآن قد لا يكونون مخلصين جدًا في المستقبل.

وقد يقوم شخص ما بحفظ صورة ثم ينتهي به الأمر بالاختراق بنفسه.

يضيف حظر لقطات الشاشة على الرسائل المختفية طبقة إضافية كبيرة من الأمان.

لكن لا يمكنك الاعتماد عليه كليًا - لذا كن حذرًا دائمًا مع من ترسل إليه الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى النصوص.

إذا كانت الصورة شديدة الحساسية، ففكر في إظهار الشخص في الحياة الواقعية أو إيجاد طريقة أكثر أمانًا لتوصيل رسالتك.

ومع ذلك لا يزال من الجيد استخدام العرض مرة واحدة حيث يمكنك ذلك، لأنه أفضل من ترك صورة مفتوحة إلى الأبد.

أوضح واتساب في منشور مدونة جديد: "يعد العرض مرة واحدة بالفعل طريقة شائعة بشكل لا يصدق لمشاركة الصور أو الوسائط التي لا تحتاج إلى وجود سجل رقمي دائم".

"نعمل على تمكين حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة للحصول على طبقة إضافية من الحماية."