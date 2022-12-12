تعرف على أفضل طرق تعطيل صفحة أخبار جوجل لهواتف اندرويد..تأتي جوجل عادة بالعديد من المميزات والخصائص التي تقوم من خلالها بتدعيم نظام أندرويد الذي تقوم بتطويره بخدمات جوجل، حزمة جوجل المقدمة في كل هاتف أندرويد هي أبسط مثال على تقديم جوجل أفضل ما يمكن عندما يتعلق الأمر بتسهيل الإستخدام وخدمة المستخدم بجميع التطبيقات والخدمات التي يحتاج إليها..ولكن! هل هناك ما لا يراه الجميع بهذه الأهمية؟ دعنا نقول “الأغلبية” فهناك نسبة غالبة من المستخدمين لا يفضلون صفحة أخبار جوجل، والتي تتواجد في الواجهة الرئيسية للهاتف، فهناك من ينزعج من وجود تلك الصفحة ويرى أنها تقوم بتشتيته أو أنها تستهلك من الهاتف! هناك العديد من الأسباب التي يراها العديد من المستخدمين..ويجمع بينهم أخرًا رأي واحد وهو تعطيل صفحة أخبار جوجل! ففي هذا المقال سنتعرف على أفضل طرق تعطيل صفحة أخبار جوجل لهواتف أندرويد..تابع لتتعرف على المزيد.

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تعطيل صفحة أخبار جوجل من تطبيق جوجل

بشكلٍ بديهيّ يمكننا أن نقوم بإلغاء أي خاصية فقط بالتوجه للتطبيق الأساسي المشغل لها أو التي تُعدّ تابعة له، وتطبيق جوجل هو المشغل الأساسي لـ صفحة أخبار جوجل، لذا فإن أردت تعطيل صفحة أخبار جوجل عليك بالتوجه إلى تطبيق جوجل أو إلى صفحة الأخبار نفسها/ لتتوجه إلى الإعدادات/ ثم إلى الإعدادات العامة/ ومنها يمكنك تعطيل صفحة أخبار جوجل أو صفحة الإقتراحات من خلال الصفحة التي ستتوجه إليها..وسترى ذلك تاليًا بالخطوات:

توجه إلى تطبيق جوجل

ثم قم بالضغط هنا لفتح خيارات الإعدادات

ثم اختر “ألإعدادات” :

ثم قم بإلغاء صفحة الإقتراحات من خلال إلغاء تفعيل “الإقتراحات” من زر التفعيل الخاص بها:

ثم ستجد أنها قد تم تعطيلها، وبإمكانك إعادة تفعيلها من خلال الضغط على هذا الخيار

تعطيل صفحة الأخبار من جوجل كروم

جوجل كروم هو أحد أفضل تطبيقات جوجل التي تم إطلاقها، وهو المتصفح الرئيسي لغالبية المستخدمين، والرئيسي بالنسبة لجوجل نفسها، لذا فيمكن من خلاله التحكم في صفحة الأخبار، إذ أنها في الأساس تابعة له، فهي تقوم بنقل الأخبار والإقتراحات بناءًا على محرك البحث، والذي يرتبط بمتصفح جوجل كروم، لذلك يمكنك التوجه لجوجل كروم لتقوم بتجربة طريقة أخرى لـ تعطيل صفحة أخبار جوجل التي تزعجك! بعد التوجه لجوجل كروم/ قم بفتح صفحة جديدة أو تبويب جديد/ ثم قم بالضغط لفتح الإعدادات من خلال زر فتح الإعدادات الخاص بالإقتراحات/ لتقوم باختيار “إيقاف” لـ تعطيل صفحة أخبار جوجل! وسترى الخطوات تاليًا:

توجه إلى تطبيق جوجل كروم

ثم قم بإَضافة صفحة أو تبويب جديد من هنا

ثم قم بالضغط على زر إعدادات صفحة الإقتراحات الخاصة بجوجل كروم من هنا

بعد اختيارك “إيقاف” سيتم تعطيل صفحة أخبار جوجل، ويمكنك إعادة تفعيلها من خلال نفس الخيارات مع اختيار “تفعيل”.

هل لا تعد صفحة أخبار جوجل بهذه الأهمية حقًا؟

لأكون صادقًا..فهي من الأشياء المميزة والمفيدة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، فهل أغلبنا يقوم بمتابعة الأخبار؟ لا، ولكن هناك ما ستود معرفته حتى لو لم تكن تتابع، فيحدث أن لا تتابع سوق الهواتف في هذه الأيام ولكن يخبرك أحدهم بأن هناك هاتف معين قد تم إصداره أو إطلاقه في بلدٍ معين ولتكن بلدك، هل سيهمك الأمر؟ بالتأكيد! صفحة أخبار جوجل هي بمثابة ذلك الشخص الذي أخبرك بتلك المعلومة التي كانت تهمك، مع علمه بأنك لا تهتم بالأخبار على وجه العموم..ولكنك ستهتم بهذا الخبر أو الإقتراح على وجه الخصوص! لذا فهي بالنسبة لي ففي هاتفي لم أقم بإلغاءها، فمن خلالها أتعرف أحيانًا على أخبار كنت سأود معرفتها لو لم أعرفها من صفحة أخبار جوجل، أو اقتراحات كنت سأود لم تم اقتراحها عليّ! والحال أنه لا تستهلك شيئًا يذكر من البطارية، ولكن يمكنك إلغاءها إن شعرت بثقل في استخدام هاتفك..فهي تستهلك من الرام؛ فإن كانت الرام الخاصة بهاتفك لا تتحمل العديد من المهام والعناصر في الواجهة ككُل..قم بإلغاءها ولترى هل ساعد ذلك أم لا..مجملًا ها قد عرفت أهميتها، وكيفية تعطيل صفحة أخبار جوجل إن لم تكن بهذه الأهمية لك!

يمكنك تحديد اهتماماتك!

فبدلًا من تعطيلها..يمكنك أن توظفها كما تحب!..أخبار جوجل هي بمثابة صفحة تسمح لك بتشكيلها كما تحب وفقًا لاهتماماتك، فهل تهتم بالرياضة؟ بالتكنولوجيا؟ بالسيارات؟ بالهواتف؟ يمكنك تحديد اهتمامتك من خلال تمريرك للأسفل في صفحة أخبار جوجل حتى تجد إمكانية تحديد اهتمامتك والتي وفقًا لها سيقوم جوجل بإخطارك بالأخبار والمقترحات التي تحب أن تراها! فلا تنزعج مما ستراه أو تشعر بالبغض من أشياء لم تكن لتحب أن ترى عنها خبرًا..وهكذا يمكنك أن تستفيد منها!