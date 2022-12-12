شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تحديد وقت الشاشة لاستخدام "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاستخدام المتزايد للإنترنت ، يقوم الأشخاص بتخزين المزيد من منصات الوسائط الاجتماعية للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات قد يؤدي فيها إلى بعض الاستخدام غير الضروري لتطبيقات الوسائط الاجتماعية.

فيما تأتي مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة مثل فيس بوك و Instagram و YouTube مزودة بميزات مدمجة لمساعدة المستخدمين على تقليل وقت الشاشة اليومي على تطبيقاتهم، وإليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدة مستخدمي فيس بوك و Instagram و YouTube على تعيين حد زمني محدد لاستخدامهم لهذه التطبيقات:





- حد وقت الشاشة على فيس بوكيسمح تطبيق فيس بوك للمستخدمين بمشاهدة الوقت الذي يقضونه على التطبيق في قسم "وقتك على فيس بوك"، هنا ، يمكن للمستخدمين معرفة متوسط الوقت الذي يقضونه يوميًا في استخدام التطبيق على أجهزتهم، يمكنك أيضًا مشاهدة تمثيل مرئي لمقدار الوقت الذي قضيته في استخدام التطبيق على مدار الأيام السبعة السابقة بالإضافة إلى الوقت الذي قضيته بشكل عام في يوم واحد، يمكنك تعيين تذكير على جهازك لإعلامك عندما تقضي وقتًا معينًا على فيس بوك ، من أجل قضاء وقت أقل هناك.





إليك كيف يتم ذلك:1. افتح تطبيق فيس بوك على جهازك المحمول.

2. اضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتاحة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. بعد ذلك ، انتقل إلى علامة التبويب الإعدادات والخصوصية.

4. حدد خيار وقتك على فيس بوك.

5. اضغط على علامة التبويب إدارة وقتك.

6. اضغط على خيار تعيين تذكير بالوقت اليومي.

7. حدد مقدار الوقت.

8. اضغط على زر تعيين التذكير.





حد وقت الشاشة على Instagram1. افتح تطبيق Instagram على هاتفك.

2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة.

3. حدد خيار نشاطك من القائمة.

4. اضغط على خيار الوقت المنقضي.

5. ضمن علامة التبويب إدارة وقتك ، انقر فوق خيار تعيين الحد الزمني اليومي.

6. حدد وقتًا محددًا.

7. اضغط على زر تم.





حد وقت الشاشة على YouTube1. افتح تطبيق YouTube على هاتفك الذكي.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي ثم انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

3. انتقل إلى علامة التبويب عام.

4. اضغط على تذكيري بأخذ خيار الاستراحة.

5. اضغط على خيار تعيين حد زمني من القائمة المنبثقة. يتراوح الحد الأقصى من 5 دقائق كحد أدنى إلى 23 ساعة و 55 دقيقة كحد أقصى.

6. اضغط على الزر "موافق" بعد ضبط الحد الزمني المثالي للمشاهدة.