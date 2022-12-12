شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تضيف تعليق صوتى لمقطع ريلز على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل مشاركة مقطع ريلز الخاص بك على إنستجرام، يمكنك إضافة تعليق صوتي إليه، ليصبح بشكل أفضل وأكثر احترافية، إليك خطوات إضافة تعليق صوتي لمقطع ريلز :

لجهاز Android:

1. بعد تسجيل مقطع ريلز، اضغط على معاينة في الأسفل.

2. اضغط على علامة الموسيقي في الأعلى، ثم اضغط على تعليق صوتي في الأسفل.

3. اضغط مع الاستمرار عليه؛ لتسجيل مقطع صوتي عبر الفيديو، واضغط على تم وقم بإنهاء مشاركة مقطع ريلز الخاص بك.

• استخدِم شريط التمرير لتعديل مكان بدء التعليق الصوتي الخاص بك.

• لإزالة آخر مقطع تعليق صوتي قمتَ بتسجيله، اضغط على علامة المسح، ثم اضغط على تجاهل.

لجهاز iPhone:

1. بعد تسجيل مقطع ريلز، اضغط على التالي في الأسفل.

2. اضغط على الموسيقي في الأعلى، ثم اضغط على تعليق صوتي في الأسفل.

3. اضغط مع الاستمرار عليه؛ لتسجيل مقطع صوتي عبر الفيديو، واضغط على تم وقم بإنهاء مشاركة مقطع ريلز الخاص بك.

• لإزالة آخر مقطع تعليق صوتي قمتَ بتسجيله، اضغط على علامة المسح، ثم اضغط على تجاهل.