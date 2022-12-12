شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإبلاغ عن حساب أو صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتك.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة الفيس بوك بعض السياسات من أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وفي حال تعرض أحد مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك يمكك التبليغ في حال انتحال أحدً ما شخصيتك على السوشيال ميديا من خلال الخطوات التالية:

كيفية الإبلاغ عن ملف شخصي أو صفحة

انتقِل إلى الملف الشخصي أو الصفحة التي تنتحل الشخصية.

حاول البحث عن الاسم المستخدَم على الملف الشخصي أو الصفحة

اضغط على أسفل صورة الغلاف.

حدد البحث عن دعم أو الإبلاغ عن صفحة وإذا كنت تُبلِّغ عن ملف شخصي، فحدِّد البحث عن دعم أو الإبلاغ عن ملف شخصي.

اتَّبِع الإرشادات الظاهرة على بشأن انتحال الشخصية لتقديم بلاغ.

كيفية الإبلاغ دون حساب

إذا لم يكن لديك حساب على فيسبوك أو فقدت صلاحية الوصول إلى حسابك، يمكن الإبلاغ عن صفحة أو حساب انتحالي عن طريق ملء نموذج الاتصال من أجل الإبلاغ عن صفحة أو حساب انتحالي.

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن ملفات شخصية أو صفحات انتحالية منخلال Messenger.