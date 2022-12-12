شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تغيير رقم هاتفك المرتبط بحساب واتساب على نفس الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك خاصية "تغيير الرقم" إمكانية تغيير رقمك المرتبط بحساب واتساب على نفس الهاتف أو على هاتف جديد، قبل تغيير رقم هاتفك تأكد أنك تستطيع تلقي الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية على رقم هاتفك الجديد، وأن لديك اتصالاً نشطًا بشبكة الإنترنت من خلال البيانات الخلوية، ثم التأكد أن رقم هاتفك القديم لا يزال مسجلاً في واتساب، من خلال الخطوات التالية يمكنك تغير رقم هاتفك على نفس الهاتف:

تغيير رقم هاتفك على نفس الهاتف

أدخل بطاقة SIM الخاصة برقم هاتفك الجديد أولاً في الهاتف.

افتح واتساب، اضغط على خيارات إضافية في الاعدات الإعدادات ثم الحساب ثم تغيير الرقم.

أدخل رقم هاتفك القديم في الخانة الأولى، ورقم هاتفك الجديد في الخانة الثانية على أن يكون كلا الرقمين في الصيغة الدولية .

اضعط على التالي.

في حال تشغيل إبلاغ جهات الاتصال، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إبلاغ كل جهات الاتصال أو جهات الاتصال التي سبق ودردشت معها أو تخصيص، إذا حددت خيار تخصيص، فيجب البحث عن جهات الاتصال التي تريد إبلاغها أو تحديدها، ثم الضغط على علامة الاختيار .

اضغط على تم.