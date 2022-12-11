شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يسربون معلومات الشركة .. إيلون ماسك يخطط لمقاضاة بعض موظفي تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن إيلون ماسك هدد بمقاضاة موظفي تويتر الذين يسربون معلومات الشركة إلى وسائل الإعلام ، وطلب منهم التوقيع على تعهد يشير إلى أنهم فهموه بوضوح.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني من ماسك إلى الموظفين ، تم الوصول إليها بواسطة Zoe Schiffer من شركة Platformer ، أن تويتر سوف "يسعى على الفور للحصول على تعويضات" إذا انتهكوا اتفاقيات عدم الإفشاء (NDAs).

وجاء فيها أيضا: "كما يتضح من التسريبات التفصيلية العديدة لمعلومات تويتر السرية ، يواصل عدد قليل من الأشخاص في شركتنا التصرف بطريقة تتعارض مع مصالح الشركة وفي انتهاك لاتفاقية عدم الإفشاء الخاصة بهم ".

وأضاف "سيقال هذا مرة واحدة فقط: إذا انتهكت بشكل واضح ومتعمد اتفاقية عدم الإفشاء التي وقعتها عند انضمامك ، فأنت تقبل المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون وسيطلب تويتر على الفور تعويضات" .

وقال ماسك إن الأخطاء العرضية مفهومة "لكن كسر كلمتك بإرسال معلومات مفصلة إلى وسائل الإعلام" بقصد الإضرار بتويتر "سيتلقى الرد الذي يستحقه"، وكان لدى الموظفين الوقت حتى يوم الأحد للتوقيع على التعهد الذي يشير إلى أنهم يفهمون السياسة.

وفي الوقت نفسه ، رفعت اثنتان من موظفات تويتر دعوى قضائية جماعية ضد شركة يديرها ماسك ، واتهمت منصة التدوين المصغر بانتهاك القوانين الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل.

وينشغل ماسك حاليًا في الكشف عن ما حدث على تويتر خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 ، والتي قد تنطوي على تدخل انتخابي من كبار المسؤولين التنفيذيين.