شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق مركبة الهبوط على القمر اليابانية وأخرى إماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق SpaceX مركبة هبوط يابانية ومركبة جوالة من الإمارات العربية المتحدة إلى القمر، ومن المقرر أن تنطلق مهمة الشركة اليابانية ispace's Mission 1 على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 اليوم الاحد.

المهمة 1 هي الرحلة الأولى لـ ispace، والتي تهدف إلى مساعدة البشرية على إنشاء بصمة ذات مغزى على القمر وحوله.

قال تاكيشي هاكامادا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ispace، لموقع ProfoundSpaceتتمثل رؤيتنا في إنشاء نظام بيئي مستدام ومجدي اقتصاديًا في [الفضاء] القمري".

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن مركبة الهبوط Hakuto-R التابعة للشركة ستهبط في أبريل 2023، لتصبح أول مسبار ياباني الصنع ينجح في الهبوط على سطح القمر.

وتحمل Hakuto-R مجموعة من الحمولات لمجموعة متنوعة من العملاء، ولعل أبرزها هو المسبار راشد، الذي يبلغ وزنه 22 رطلاً (10 كيلوغرامات) طوره مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات العربية المتحدة.

وسيقوم راشد بالتقاط الصور وتحديد خصائص البيئة المشحونة كهربائيًا على سطح القمر، من بين مهام أخرى، خلال مهمة سطحية من المتوقع أن تستمر حوالي 14 يومًا من أيام الأرض.

المهمة 1 ليست الجهاز الوحيد الذي يطير، سيعمل Falcon 9 أيضًا على ارتفاع مكعبات ناسا الصغيرة تسمى Lunar Flashlight، والتي ستبحث عن الجليد المائي داخل الحفر بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، سيعود المعزز إلى الأرض للهبوط في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية بعد حوالي 8 دقائق و 15 ثانية من الإقلاع، وستنشر المرحلة العليا من الصاروخ Hakuto-R بعد 46.5 دقيقة من الرحلة و Lunar Flashlight بعد ست دقائق من ذلك.