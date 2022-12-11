شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يستخدم التحليل الطيفي لتحديد أقدم المجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تصميم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، من بين أشياء أخرى، للنظر إلى الوراء في التاريخ للبحث عن بعض أقدم المجرات الموجودة على الإطلاق. قدم بحث جديد تأكيدًا على أن ويب حدد بعض أقدم المجرات حتى الآن، والتي يقدر عمرها بـ 13.4 مليار سنة.

هذا بحث تم إصداره مبكرًا، مما يعني أنه لم تتم مراجعته بعد من قِبل الأقران ، ولكنه يعطي مؤشراً على أنواع الاكتشافات الممكنة باستخدام Webb.

تأتي البيانات من دراسة استقصائية تسمى JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) ، وهو تعاون دولي يستخدم أدوات Webb لمراقبة نفس المنطقة من السماء التي صورها Hubble سابقًا في حقلها Urtla Deep Field الشهير حسبما نقلت Digitartlends.

وتتمثل ميزة النظر إلى نفس المنطقة من السماء التي صورها هابل في أنها تمكن الباحثين من تحديد المجرات المرئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء لـ Webb ولكنها غير مرئية في النطاق البصري لـ Hubble.

يشير هذا إلى أن المجرات شديدة الانزياح نحو الأحمر، مما يعني أن ضوءها يتحول إلى الطرف الأكثر احمرارًا من الطيف بسبب توسع الكون.

ومن حيث المبدأ كلما زاد الانزياح نحو الأحمر، كلما تقدمت المجرة.

هذه هي الطريقة التي يتمكن بها الباحثون من تحديد أقدم المجرات المرئية في صورة مجال عميق.

ومع ذلك يحتاج الباحثون بعد ذلك إلى تأكيد هذه النتائج لأنه من الممكن أن تظهر المجرات الأصغر سنًا الأقرب إلينا كما لو كانت أكبر سنًا بكثير.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه البحث الجديد، حيث استخدم التحليل الطيفي لتحطيم الضوء من هذه المجرات المبكرة إلى أطوال موجية مختلفة، يُظهر هذا "بصمة" مميزة لكل مجرة ​​مما يساعد على تأكيد أنها في الواقع مجرة ​​مبكرة وليست مجرة ​​قريبة.

من بين المجرات المبكرة المحتملة التي تم اكتشافها حتى الآن، أكد هذا البحث أن أربعة من هذه المجرات بها انزياح أحمر أعلى من 10، واثنتان بها انزياح أحمر فوق 13، وهذا يشير إلى أن أقدم المجرات تأتي من وقت كان فيه الكون أقل من 400 مليون سنة قديم.