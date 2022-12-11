علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كم تحتاج من متابعين على منصات التواصل الاجتماعي لجني 100 ألف دولار؟

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القاهرة - سامية سيد - يجني المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي مكاسب قوية، ومن أشهرها تيك ‏توك، ويوتيوب وكذلك إنستجرام، لكن هذه المكاسب تعتمد على عدد المتابعين ‏والمشاهدات حسبما نقلت CNBC.

 

وبحسب ما ذكرت شركة ‏Hopper HQ، فإن مشاهير ونجوم في مختلف المجالات ‏مثل دواين جونسون (‏The Rock‏)، و كايلي جينر، وكذلك لاعب كرة القدم ‏البرتغالي، ، كل منهم لديه أكثر من 200 مليون متابع على ‏إنستجرام.‏

 

وبناء على تقديرات الشركة، فإن كل منهم يمكن أن يجني أكثر من مليون دولار من ‏المنشور الواحد فقط.‏

 

 

لكن موقع Lickd  لا يرى أن المؤثر في حاجة لهذا العدد الضخم من المتابعين ‏لتحقيق مكاسب طائلة، بل يمكن الاكتفاء بعدد معين لجني 100 ألف دولار على ‏النحو التالي:‏


يوتيوب

يحتاج المؤثر لكي يكون لديه 1000 مشترك على الأقل في قناته بمنصة يوتيوب ‏بالإضافة إلى 24 مليون مشاهدة سنوياً لكي يجني 100 ألف دولار.‏

 


إنستجرام

يجب أن يكون لديك 5000 متابع على الأقل لحسابك على إنستجرام بالإضافة إلى ‏‏308 منشورات ممولة سنوياً لكي يجني 100 ألف دولار.‏

 


تيك توك

يجب أن يكون لديك 10 آلاف مشترك على الأقل بحسابك على تيك توك بالإضافة ‏إلى أكثر من 270 مليون مشاهدة سنوياً لكي تجني 100 ألف دولار.‏

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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