شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تحتاج من متابعين على منصات التواصل الاجتماعي لجني 100 ألف دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجني المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي مكاسب قوية، ومن أشهرها تيك توك، ويوتيوب وكذلك إنستجرام، لكن هذه المكاسب تعتمد على عدد المتابعين والمشاهدات حسبما نقلت CNBC.
وبحسب ما ذكرت شركة Hopper HQ، فإن مشاهير ونجوم في مختلف المجالات مثل دواين جونسون (The Rock)، و كايلي جينر، وكذلك لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كل منهم لديه أكثر من 200 مليون متابع على إنستجرام.
وبناء على تقديرات الشركة، فإن كل منهم يمكن أن يجني أكثر من مليون دولار من المنشور الواحد فقط.
لكن موقع Lickd لا يرى أن المؤثر في حاجة لهذا العدد الضخم من المتابعين لتحقيق مكاسب طائلة، بل يمكن الاكتفاء بعدد معين لجني 100 ألف دولار على النحو التالي:
يوتيوب
يحتاج المؤثر لكي يكون لديه 1000 مشترك على الأقل في قناته بمنصة يوتيوب بالإضافة إلى 24 مليون مشاهدة سنوياً لكي يجني 100 ألف دولار.
إنستجرام
يجب أن يكون لديك 5000 متابع على الأقل لحسابك على إنستجرام بالإضافة إلى 308 منشورات ممولة سنوياً لكي يجني 100 ألف دولار.
تيك توك
يجب أن يكون لديك 10 آلاف مشترك على الأقل بحسابك على تيك توك بالإضافة إلى أكثر من 270 مليون مشاهدة سنوياً لكي تجني 100 ألف دولار.