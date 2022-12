شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. "TikTok Now" التى أطلقتها تيك توك منذ فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت تيك توك ميزة جديدة في الفترة القليلة الماضية، تسمي "TikTok Now"، لالتقاط ما تفعلة في الوقت الحالي باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية، وستتلقى مطالبة يومية في نفس الوقت مع أصدقائك لالتقاط فيديو مدته 10 ثوانٍ أو صورة ثابتة ومشاركتها مع أصدقائك.

ومن الممكن مشاهدة منشورات TikTok Now التي أنشأها أصدقاؤك لليوم الحالي بعد أن تنشر TikTok Now، ويمكن أيضاً الوصول إلى منشورات TikTok Now السابقة التي أنشأتها ولكن لا يمكن الوصول إلى منشورات TikTok Now التي أنشأها أصدقاؤك من أي أيام سابقة.

ويجب أن يكون عمرك 13 عامًا على الأقل أو 14 عامًا في كوريا الجنوبية وإندونيسيا لاستخدام TikTok Now، أما المستخدمون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر هم فقط من لديهم نافذة مدتها 3 دقائق لالتقاط TikTok Now.

تيك توك هو أحدث تطبيق لإضافة ميزة الكاميرا المزدوجة، على أمل الاستفادة من الشعبية المتزايدة لـBeRea، ففي منشور مدونة، أعلنت تيك توك عن ميزة جديدة تسمى Now، والتي سترسل للمستخدمين إشعارات يومية لالتقاط صورة أو مقطع فيديو باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية.

قالت الشركة في المنشور منذ فترة : "نحن بصدد توسيع مجموعة أدوات الإنشاء لدينا مع استمرارنا في تعزيز الاتصالات الأصيلة والعفوية على TikTok .

تحتوي الميزة الجديدة على علامة تبويب مخصصة خاصة بها بجوار زر الصفحة الرئيسية في الجزء السفلي من التطبيق، تمامًا مثل BeReal ، ويتعين على المستخدمين نشر اللقطة الخاصة بهم في الوقت المناسب لمعرفة ما شاركه الأصدقاء، وهناك إطار زمني تكون فيه مشاركتك "في الوقت المحدد"، ولكن على عكس BeReal، تضيف تيك توك القدرة على نشر مقاطع فيديو مدتها 10 ثوانٍ بالإضافة إلى الصور الثابتة.