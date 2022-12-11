شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراء جديد لتحديث لوائح الفضاء الفيدرالية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع Engadget أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقوم بصياغة أمر تنفيذي مصمم لتحديث لوائح الفضاء الفيدرالية. ووفقًا لرويترز ، استضاف مسؤولو البيت الأبيض عدة "جلسات استماع" منذ 14 (نوفمبر)، كان الهدف من هذه الاجتماعات هو الاستماع إلى شركات الفضاء الخاصة والقواعد التي يرغبون في رؤيتها.

وذكرت وكالة رويترز أن البيت الأبيض يريد تبسيط إجراءات الترخيص والموافقة لمزيد من الأنشطة الفضائية الروتينية، بما في ذلك أشياء مثل إطلاق الصواريخ ونشر الأقمار الصناعية.

ومن بين الإجراءات التي تدرسها إدارة بايدن أمر من شأنه تكليف وزارة التجارة بإنشاء أداة عبر الإنترنت من شأنها توجيه الشركات من خلال متطلبات الترخيص من كل وكالة فيدرالية.

يبحث فريق صياغة الأمر أيضًا عن طرق لدفع الكونجرس لمنح وكالات فيدرالية معينة الإشراف على أنشطة الفضاء التي لا تغطيها القوانين الحالية، بما في ذلك أشياء مثل تعدين الكويكبات وإزالة النفايات الفضائية، قد يكون الأمر جاهزًا ليوقع الرئيس بايدن بحلول أوائل العام المقبل.

يأتي دفع الإدارة لتبسيط لوائح الفضاء في الوقت الذي تستعد فيه شركات مثل Blue Origin لإنفاق المليارات على مشاريع مثل Orbital Reef ، وهي محطة فضائية تأمل الشركة في البدء في تجميعها في مدار أرضي منخفض بحلول نهاية العقد.

ومن المحتمل أيضًا أن يشهد العقد المقبل سباقًا فضائيًا جديدًا بين الولايات المتحدة والصين حيث تتطلع القوى العظمى المتنافسة لإعادة البشر إلى القمر.

ومن المرجح أن تكون شركات الفضاء الخاصة حاسمة في نتيجة هذا الصراع.