شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "عفش تويتر" فى سوق المستعمل.. أثاث مكتبى وأدوات مطبخ وأوانٍ للبيع أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن كشف إيلون ماسك أن تويتر ينفق 13 مليون دولار سنويًا على خدمة الطعام في مقره في سان فرانسيسكو، تبيع الشركة الآن ما لا يقل عن 265 من أدوات المطبخ والأثاث المكتبي عبر الإنترنت، وتبدأ العطاءات بمبلغ 25 دولارًا فقط.

ومع ذلك، لا يوجد "حوض" في المزاد العلني لأن ماسك قد حصل عليه في اليوم الذي استحوذ فيه على تويتر، وهو ما ظهر في تلك الصورة التى تم تداولها بكثرة، فيما سيبدأ مزاد تويتر الذي يستمر ليومين على معدات المطبخ والإلكترونيات والأثاث والتذكارات والمزيد في 17 يناير على موقع Heritage Global Partners.

ويبدأ عرض تويتر Bird Statue بسعر 25 دولارًا، ويبدأ "sculpture" أيضًا من 25 دولارًا، وتضم قائمة الأثاث عدة أنواع من الكراسي / الخزائن المكتبية ، جنبًا إلى جنب مع آلات الإسبريسو / مطاحن القهوة / الغلايات القابلة للإمالة بالبخار، وصانعات البيتزا، والأفران الكهربائية / للمخابز، والمجمدات (بما في ذلك ثلاجة البار)، وخزائن التدفئة المتنقلة، وآلات صنع الثلج، والقلايات، وأجهزة عرض الليزر والمزيد مما تم طرحه للبيع.

وفي الشهر الماضي ، قال ماسك إن وجبات الغداء المجانية للموظفين في تويتر HQ كانت تكلف أكثر من 400 دولار لكل وجبة، وقال: "هناك من يعدون وجبة الإفطار أكثر من تناول الإفطار. إنهم لا يكلفون أنفسهم عناء تقديم العشاء ، لأنه لا يوجد أحد في المبنى".

وفي الوقت نفسه، كانت السلطات المحلية على وشك إطلاق تحقيق في تحرك ماسك لتحويل بعض الغرف في مقر تويتر إلى غرف نوم صغيرة، ونقلت قناة KQED التلفزيونية المحلية عن ممثلين من إدارة التفتيش على المباني في سان فرانسيسكو قولهم إنهم يجرون تحقيقًا في "تقارير حول تحويل تويتر العديد من غرف المكاتب في مقرها الرئيسي إلى أماكن نوم للموظفين".

وقالوا "نحن بحاجة للتأكد من أن المبنى يستخدم على النحو المنشود"، وأفادت وسائل الإعلام أن ماسك بعد دعوته إما أن يكون "متشددًا للغاية" في العمل أو يستقيل، قام بتحويل الغرف في مقر تويتر في سان فرانسيسكو إلى غرف نوم صغيرة ، تتميز بمراتب غير مصنوعة، وستائر باهتة وشاشات عمل عملاقة.

وتحتوي غرف النوم على "سجاد برتقالي لامع وطاولة سرير خشبية وما يبدو أنه سرير بحجم كبير ومليء بمصباح طاولة وكرسيين بذراعين للمكتب يستجدون تعاونًا بهيجًا في مكان العمل"، وقالت التقارير إنه ربما كان هناك "أربع إلى ثماني غرف في كل طابق" في تويتر HQ.