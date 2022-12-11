شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يكتشف ضوءا شبحيا يحيط بنظامنا الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون الذين يستخدمون بيانات من تلسكوب هابل الفضائي اكتشافًا غريبًا: "ضوء شبحي" يحيط بنظامنا الشمسي. عندما يتم حساب الضوء الصادر من النجوم والكواكب وحتى وهج ضوء النجوم المتناثر بواسطة الغبار، لا يزال هناك بعض الضوء "الإضافي" المرصود ويحاول علماء الفلك معرفة مصدره.

ونظر الباحثون في 200 ألف صورة من صور هابل في مشروع يسمى SKYSURF، بحثًا عن أي فائض من الضوء يأتي من مصادر معروفة، ووجدوا توهجًا خافتًا ثابتًا يمكن أن يشير إلى بنية غير معروفة سابقًا في نظامنا الشمسي. أحد الاقتراحات هو أنه يمكن أن يكون هناك كرة من الغبار تحيط بالنظام الشمسي، والتي تعكس ضوء الشمس وتسبب التوهج.

هناك دعم لهذه الفكرة من مهمة ناسا نيو هورايزون، التي حلقت فوق بلوتو في عام 2015 وتتجه الآن إلى الفضاء بين النجوم، أثناء مرورها عبر كواكب النظام الشمسي وما بعده، اكتشفت البعثة وهجًا خافتًا لضوء الخلفية، على الرغم من أن هذا التوهج لم يكن بنفس قوة التوهج الذي تم اكتشافه مؤخرًا حسبما نقل Digitartlends.

"إذا كان تحليلنا صحيحًا، فهناك عنصر غبار آخر بيننا والمسافة التي أجرت فيها نيو هورايزونز القياسات، هذا يعني أن هذا نوع من الضوء الإضافي يأتي من داخل نظامنا الشمسي، "قال أحد الباحثين، تيم كارلتون من جامعة ولاية أريزونا، في بيان، "نظرًا لأن قياسنا للضوء المتبقي أعلى من New Horizons ، نعتقد أنه ظاهرة محلية ليست بعيدة عن النظام الشمسي، قد يكون عنصرًا جديدًا لمحتويات النظام الشمسي تم افتراضه ولكن لم يتم قياسه كميًا حتى الآن ".

مصدر هذه السحابة الافتراضية من الغبار هو المذنبات، تمر هذه الكتل من الصخور والجليد عبر النظام الشمسي من جميع الاتجاهات المختلفة، ومع اقترابها من الشمس تسخن وتنبعث منها جزيئات الغبار والجليد. يمكن أن يفسر هذا سبب وجود كرة من الغبار، والتي ظلت مخفية حتى الآن لأنها كانت بحاجة إلى كميات كبيرة جدًا من الصور من أداة شديدة الحساسية مثل هابل للمراقبة.