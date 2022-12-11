شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليست ‏تويتر فقط .. ‏لينكد إن أيضاً لديها مشكلة حسابات وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكثيرون موقع ‏LinkedIn‏ في البحث عن وظائف أو التواصل في الشؤون ‏المهنية والفرص التدريبية الأخرى، ولكن هذه المنصة لديها مشكلة انتشار ‏الحسابات الوهمية بها.. حسبما نقلت CNBC.

وفي الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن هذا أمر تقليدي بالنسبة لمنصة تواصل شأنها ‏شأن منصات التواصل الأخرى مصل ‏Twitter‏ وFacebook، إلا أن الأمر ربما ‏يختلف عن ‏LinkedIn‏ بعض الشيء لكونه يستخدم لأغراض وظيفية.‏

وبحسب تقرير صادر عن الشركة نفسها، فإنه خلال الفترة بين 1 يناير و30 يونيو الماضيين، تم اكتشاف وإزالة أكثر من 21 مليون ‏حساب وهمي من منصة ‏LinkedIn‏.‏

وأوضحت الشركة أيضاً أن نحو 95.3% من الحسابات الوهمية تم إيقافها عن ‏التسجيل بواسطة أدوات مؤتمتة، كما أن الشركة رصدت زيادة بنسبة 28% في ‏الحسابات الوهمية.‏

وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك كان قد قرر تعليق صفقة ‏استحواذه على منصة ‏Twitter‏ (قبل إتمامها لاحقاً) بسبب ما وصفه بوجود نسبة ‏كبيرة من الحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي.