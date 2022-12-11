شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليست تويتر فقط .. لينكد إن أيضاً لديها مشكلة حسابات وهمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكثيرون موقع LinkedIn في البحث عن وظائف أو التواصل في الشؤون المهنية والفرص التدريبية الأخرى، ولكن هذه المنصة لديها مشكلة انتشار الحسابات الوهمية بها.. حسبما نقلت CNBC.
وفي الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن هذا أمر تقليدي بالنسبة لمنصة تواصل شأنها شأن منصات التواصل الأخرى مصل Twitter وFacebook، إلا أن الأمر ربما يختلف عن LinkedIn بعض الشيء لكونه يستخدم لأغراض وظيفية.
وبحسب تقرير صادر عن الشركة نفسها، فإنه خلال الفترة بين 1 يناير و30 يونيو الماضيين، تم اكتشاف وإزالة أكثر من 21 مليون حساب وهمي من منصة LinkedIn.
وأوضحت الشركة أيضاً أن نحو 95.3% من الحسابات الوهمية تم إيقافها عن التسجيل بواسطة أدوات مؤتمتة، كما أن الشركة رصدت زيادة بنسبة 28% في الحسابات الوهمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك كان قد قرر تعليق صفقة استحواذه على منصة Twitter (قبل إتمامها لاحقاً) بسبب ما وصفه بوجود نسبة كبيرة من الحسابات الوهمية على منصة التواصل الاجتماعي.