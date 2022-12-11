وزارة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من هواء اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة البيئة بياناً حول استمرار تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء اليوم الأحد.

وقالت وزارة البيئة في بيانها إنه بناءً على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة متوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لاستمرار تركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022 وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبرى ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء ومتوقع أيضا تغيير اتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية تميل نحو الجنوب.

وأهابت الوزارة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.

كما أهابت وزارة البيئة بالمواطنين، كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

وأوضحت أن التحسن التدريجي يبدأ من يوم غد الاثنين، الموافق 12 ديسمبر، على بعض المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

يشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.